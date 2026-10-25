شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن دارو ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - افزایش قیمت دارو این روز‌ها به یکی از مشکلات اساسی مردم تبدیل شده و بیماران را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستاررسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با درود فراوان شب گذشته پسرم مریض شد او را به درمانگاه آوردم برای سرماخوردگی هزینه‌ی داروش، شد ۷۵۰ هزار تومان یک مشت قرص استامینوفن و سرماخوردگی و شربت به این گرانی شده است خواهشمندم حتماً این موضوع را بررسی کنید.

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