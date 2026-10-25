باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ میرزائی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران کلانتری ۱۱ شهید مدرس این شهرستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، دربازرسی از این کامیون‌ها، مقدار ۲ هزار و ۴۲۰ لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق زیر بار تخم مرغ و قطعات خودرو کشف کردند که در این رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ میرزائی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی و موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس