فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف  ۲ هزار و ۴۲۰ لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق پشت بار تخم مرغ و لوازم و قطعات خودرو در بازرسی از دو دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ میرزائی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران کلانتری ۱۱ شهید مدرس این شهرستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه کامیون مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، دربازرسی از این کامیون‌ها، مقدار ۲ هزار و ۴۲۰  لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق زیر بار تخم مرغ و قطعات خودرو کشف کردند که در این رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ میرزائی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی و موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس

برچسب ها: سوخت قاچاق ، قاچاقچی سوخت
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