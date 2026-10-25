رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از تحقق صلح و سازش در ۲۵۱ هزار و ۸۵۹ پرونده قضایی طی پنج سال اخیر با همکاری اعضای شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان اظهار کرد: طی پنج سال اخیر، یک میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۶۴ پرونده قضایی به شورا‌های حل اختلاف استان وارد شد که از این تعداد، یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۹۷۰ پرونده مختومه شده است.

 

پیشگیری از ورود ۴۴ هزار پرونده به دادگستری

 

وی با اشاره به نقش صلح و سازش در کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود پرونده‌ها به فرآیند‌های قضایی، افزود: همچنین با اقدامات انجام‌شده و تلاش برای برقراری صلح میان طرفین دعوا، از ورود ۴۴ هزار و ۱۳۷ پرونده با موضوعات مختلف از جمله قتل، درگیری، اختلافات مالی و خانوادگی به دادگستری جلوگیری شده است.

 

فعالیت ۱۲۶۴ صلح‌یار افتخاری در خوزستان

 

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان، صلح‌یاران را یکی از ظرفیت‌های مهم استان در حل‌وفصل اختلافات دانست و تصریح کرد: یک‌هزار و ۲۶۴ صلح‌یار به‌صورت افتخاری با دادگستری خوزستان همکاری می‌کنند و با میانجی‌گری میان طرفین دعوا، برای دستیابی به توافق و برقراری صلح تلاش می‌کنند.

امانت‌بهبهانی خاطرنشان کرد: همکاری صلح‌یاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف در ایجاد زمینه گفت‌و‌گو میان طرفین و حل مسالمت‌آمیز اختلافات نقش مؤثری دارد و می‌تواند به کاهش تنش‌ها و جلوگیری از ادامه‌دارشدن دعاوی کمک کند.

برچسب ها: صلح و سازش ، شورای حل اختلاف
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