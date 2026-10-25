باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پیشی گرفتن سهم مدارس غیر دولتی ایران از آمریکا و اروپا + فیلم

پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت گفت: سهم مدارس غیر دولتی ایران به مراتب بیشتر از کشور‌های غربی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی نظری، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در برنامه تلویزیونی گفت: سهم مدارس غیردولتی در ایران از کشورهای انگلیس و آمریکا هم بیشتر شده است.

مطالب مرتبط
پیشی گرفتن سهم مدارس غیر دولتی ایران از آمریکا و اروپا + فیلم
young journalists club

اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه؛ از بحران مدارس تا تقابل با پلیس + فیلم

پیشی گرفتن سهم مدارس غیر دولتی ایران از آمریکا و اروپا + فیلم
young journalists club

دانشگاه ایران؛ از ۱۶ آذر خونین تا حرکت به سمت قله‌های علم + فیلم

پیشی گرفتن سهم مدارس غیر دولتی ایران از آمریکا و اروپا + فیلم
young journalists club

اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه؛ بازتاب شکاف اقتصادی و آموزشی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم
۲۶۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۲۰۷

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم
۱۹۳

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم
۱۸۸

نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم
۱۴۲

زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha