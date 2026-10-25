باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تجاوز نظامی تازه آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشور‌های مسلمان خاورمیانه و همچنین قدرت‌های اروپایی به‌روشنی مخالفت خود را با چنین ماجراجویی‌ای اعلام کرده‌اند.

وزرای خارجه پاکستان، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، انگلیس، آلمان و فرانسه روز جمعه در استانبول و در چارچوب نشست موسوم به «R۴+E۳» درباره چندین کانون بحران جهانی، از جمله ایران و اوکراین، گفت‌و‌گو کردند. ایتالیا نیز در این نشست حضور داشت.

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که در شرایط کنونی «هیچ‌کس از مداخله نظامی در ایران حمایت نمی‌کند». وزیر خارجه فرانسه نیز هشدار داد که هرگونه تشدید تنش «تنها بازنده خواهد داشت» و در کنار آن، قیمت نفت را که هم‌اکنون نیز بالاست، افزایش خواهد داد.

نشانه‌های نگران‌کننده از واشنگتن و تل‌آویو

نگرانی جامعه بین‌المللی بی‌دلیل نیست. نشانه‌های آشکاری از واشنگتن و تل‌آویو به چشم می‌خورد که حاکی از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله‌ای تازه به ایران است؛ حمله‌ای که بنا بر گزارش‌ها ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر یا حتی زودتر انجام شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز شخصاً گفته است که «شاید یک عملیات کوچک دیگر به نام خشم حماسی انجام دهیم»؛ اشاره‌ای به نامی که آمریکا برای تجاوز نظامی آغازشده در ماه فوریه انتخاب کرده بود.

اگرچه ترامپ به لفاظی و تهدید‌های اغراق‌آمیز و گاه غیرجدی شهرت دارد، اما این احتمال وجود دارد که این بار واقعاً قصد اجرای تهدید خود را داشته باشد.

آمریکا نیرو‌ها و تجهیزات نظامی بیشتری به خاورمیانه اعزام کرده و گزارش‌ها حاکی از آن است که نیرو‌های آمریکایی و اسرائیلی طرح‌های حمله را تمرین کرده‌اند. در همین حال، تل‌آویو به‌ویژه برای حمله مجدد به ایران اشتیاق نشان می‌دهد.

تکرار حملات، بدون تضمین دستیابی به نتیجه‌ای متفاوت

تکرار یک اقدام و انتظار برای دستیابی به نتیجه‌ای متفاوت، نشانه حماقت تلقی می‌شود؛ با این حال، غرور و خودبزرگ‌بینی آمریکا و اسرائیل مانع از درک این واقعیت از سوی سران دو طرف شده است.

اسرائیل نخستین بار در اکتبر ۲۰۲۴ به ایران حمله کرد. پس از آن نیز آمریکا و این رژیم دو عملیات تجاوزکارانه دیگر را علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ آغاز کردند.

ایران به رغم خسارات توانست خود را بازیابی کند، از خود دفاع کند و در برابر متجاوزان دست به مقابله بزند.

مقام‌های ایرانی بار دیگر تأکید کرده‌اند که هرگونه حمله جدید با اقدامات «تهاجمی» پاسخ داده خواهد شد.

کشور‌های منطقه نگران گسترش جنگ هستند

مجموع این تحولات نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. کشور‌های حوزه خلیج فارس که میزبان تأسیسات نظامی آمریکا هستند، در صورت آغاز جنگی تازه بار دیگر در معرض حملات و پیامد‌های درگیری قرار خواهند گرفت. همین مسئله یکی از دلایل هشدار کشور‌های مسلمان درباره خطر آغاز دور جدیدی از جنگ است.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا محافل طرفدار جنگ در واشنگتن و تل‌آویو به این هشدار‌ها توجه خواهند کرد؟

بسیاری از دولت‌ها و بخش بزرگی از مردم خاورمیانه از جنگ خسته شده‌اند و می‌خواهند زندگی و اقتصاد خود را بازسازی کنند. بازگشت درگیری و خونریزی، با ایجاد اختلال در جریان انرژی و تجارت، پیامد‌هایی گسترده به همراه خواهد داشت و کمتر اقتصادی در منطقه از موج شوک‌های ناشی از آن در امان می‌ماند.

ازاین‌رو، آمریکا باید برنامه‌های خود برای بی‌ثبات‌سازی بیشتر منطقه را کنار بگذارد. واشنگتن به‌جای حرکت در مسیر تشدید تنش‌ها، باید متحد خود، اسرائیل، و رهبران جنگ‌طلب آن را مهار کند.

منبع: روزنامه داون پاکستان