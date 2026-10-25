فراموشی و احساس مه گرفتگی ذهنی ممکن است نشان‌دهنده شروع یک دوره افسردگی باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کاترینا ماکارووا، روانشناس، خاطرنشان می‌کند که فراموشی و احساس مه گرفتگی ذهنی اغلب به استرس یا چندوظیفگی نسبت داده می‌شود؛ با این حال، همین علائم ممکن است نشان‌دهنده شروع افسردگی نیز باشند.

این متخصص توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان بین خستگی طبیعی و یک بیماری جدی‌تر تمایز قائل شد، و در عین حال توصیه‌هایی در مورد چگونگی حفظ حافظه ارائه می‌دهد.

او می‌گوید: استرس و اضطراب مزمن می‌تواند توجه و حافظه را مختل کند و به طور بالقوه منجر به اختلالات خودایمنی و بیماری‌های روان‌تنی شود.

به گفته ماکارووا، مه ذهنی و فراموشی صرفاً نشانه‌های افسردگی یا اضطراب نیستند؛ بلکه می‌توانند ناشی از چندوظیفگی و اولویت‌بندی ضعیف نیز باشند - موقعیت‌هایی که فرد دائماً وظایف را به تعویق می‌اندازد و در حالت استرس دائمی باقی می‌ماند.

افراد اغلب می‌توانند استرس مزمن را خودشان تشخیص دهند. اولین قدم خوب، ارزیابی مجدد سبک زندگی و ایجاد یک برنامه روزانه است که بین کار و استراحت تعادل برقرار کند و به کاهش استرس و تخلیه بیش از حد انرژی کمک کند.

ماکارووا خاطرنشان می‌کند که برخی علائم، لزوم مراجعه به متخصص را ایجاب می‌کنند: اگر فعالیت‌های روزمره دیگر شادی‌آور نباشند، یا اگر فردی دچار ضعف، بی‌تفاوتی، اختلال خواب یا افکار خودکشی شود، این موارد ممکن است نشانگر افسردگی باشند.

او می‌گوید: «سه علامت اصلی - اختلال خواب، از دست دادن انگیزه و بی‌تفاوتی، و کاهش ظرفیت تجربه لذت - علائم هشدار دهنده‌ای هستند که نشان دهنده نیاز به مشاوره با روانپزشک یا روانشناس هستند.»

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: افسردگی ، مه گرفتگی ، ذهن ، فراموشی
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