باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست؛ احمد طاهری درباره «روز بدون خودرو» با اشاره به سهم قابل توجه ناوگان حمل‌ونقل در انتشار آلاینده‌های هوا در کلان‌شهرها، گفت: در شهر‌هایی مانند تهران و مشهد، ناوگان حمل‌ونقل نقش غالبی در انتشار آلاینده‌ها دارد؛ به‌طوری‌که در تهران حدود ۶۰ درصد انتشار ذرات معلق و حدود ۸۰ درصد انتشار آلاینده‌های گازی بر عهده این ناوگان است.

وی ضمن بیان اینکه روند تغییرات آلاینده‌ها در بازه‌های زمانی روزانه و بلندمدت، غلبه انتشار ناشی از ناوگان حمل‌ونقل در شکل‌گیری آلودگی هوا را به‌وضوح نشان می‌دهد، افزود: هر اقدامی که بتوان برای کاهش انتشار آلودگی از این ناوگان انجام داد، به‌طور مستقیم بر آلودگی هوا و همچنین ناترازی سوخت کشور تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشاره به دستور صادرشده برای اجرای روز بدون خودرو اظهار کرد: اگر این اقدام به کاهش واقعی تردد خودرو‌های شخصی و افزایش استفاده از حمل‌ونقل عمومی منجر شود، به‌ویژه در فصل سرد سال که بیشترین آلودگی هوا اتفاق می‌افتد، می‌تواند نقش قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش آلاینده‌ها داشته باشد.

طاهری با اشاره به ترافیک سنگین در کلان‌شهر‌ها ادامه داد: در شرایط فعلی، خودرو‌ها با سرعت بسیار پایین و در وضعیت توقف و حرکت، مسیر‌های طولانی را طی می‌کنند و در نتیجه، میزان انتشار آلاینده‌ها از این بخش از ناوگان بسیار زیاد است.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم با انجام اقداماتی، ترافیک و استفاده از خودرو‌های شخصی را حدود ۱۰ درصد کاهش دهیم، میزان کاهش انتشار آلاینده‌ها از خودرو‌ها بیش از ۱۰ درصد خواهد بود؛ زیرا در این شرایط، شاهد روان‌تر شدن ترافیک نیز خواهیم بود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم خاطرنشان کرد: این اقدامات بار دیگر به حل دو معضل اصلی کشور، یعنی ناترازی سوخت و آلودگی هوا، کمک خواهد کرد.