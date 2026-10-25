بانوی کرد؛ سرمایه هویت ایرانی ـ اسلامی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر نقش زنان در تعالی جامعه گفت: حیات طیبه، مسیری مشترک برای زنان و مردان است و ایمان و عمل صالح، زمینه‌ساز دستیابی به این جایگاه و ساختن جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در همایش ملی «بانوی کرد؛ از ریشه‌های تاریخ تا افق‌های نوین» در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: حضور پررنگ بانوان در این همایش با موضوع و اهداف آن تناسب دارد و توجه به ظرفیت‌های زنان، بخش مهمی از مسیر پیشرفت جامعه است.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره ایمان و عمل صالح افزود: بر اساس تعالیم قرآنی، زنان و مردانی که با ایمان عمل صالح انجام می‌دهند، از حیات طیبه برخوردار می‌شوند و پاداش شایسته‌ای دریافت می‌کنند. این مفهوم در اندیشه امام خمینی(ره) و بیانیه گام دوم انقلاب نیز از ابعاد مهمی برخوردار است و بر نقش‌آفرینی زنان و مردان در ساخت جامعه‌ای مطلوب تأکید دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به آمار مطرح‌شده در این همایش بیان کرد: جمعیت استان حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر اعلام شده که از این تعداد، حدود ۸۵۳ هزار نفر زن هستند؛ آماری که نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه بانوان در جمعیت استان و ضرورت توجه به ظرفیت‌های آنان در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، اجتماعی و توسعه‌ای است.

بانوی کرد؛ سرمایه بزرگ فرهنگی و هویتی

مدیر حوزه علمیه کردستان نیز در این همایش، بانوی کرد را از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و هویتی کشور دانست و گفت: مهر، عطوفت، عاطفه و ارزش‌های اخلاقی از ویژگی‌های برجسته بانوان کرد است و معرفی ابعاد شخصیتی و نقش‌آفرینی آنان، ضرورتی برای پاسداشت هویت ایرانی ـ اسلامی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام عبدالملکی اظهار کرد: حضور استادان، فرهیختگان، پژوهشگران، مسئولان و مهمانانی از استان‌های دیگر در این همایش، نشان‌دهنده اهمیت موضوع و ضرورت شناخت بیشتر جایگاه بانوان در تاریخ و فرهنگ منطقه است.

وی با اشاره به نقش زنان در اندیشه امام خمینی(ره) افزود: بانوان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در تربیت، رشد و تعالی نیم دیگر جامعه نیز نقشی تعیین‌کننده دارند؛ بنابراین، نمی‌توان از پیشرفت جامعه سخن گفت، اما جایگاه زنان را نادیده گرفت.

مدیر حوزه علمیه کردستان با تأکید بر نقش مادران در شکل‌گیری شخصیت افراد تصریح کرد: هر فردی تأثیر مادر خود را در شکل‌گیری شخصیت، زندگی و مسیر رشدش احساس کرده است؛ موضوعی که اهمیت جایگاه زن را در خانواده و جامعه نشان می‌دهد.

ضرورت معرفی الگوهای زن کرد به نسل جوان

عبدالملکی با تأکید بر لزوم معرفی بانوان اثرگذار استان گفت: جامعه باید بیش از گذشته با شخصیت‌ها و زنانی که در عرصه‌های مختلف منشأ اثر بوده‌اند، آشنا شود و زمینه معرفی شایسته آنان به نسل‌های آینده فراهم شود.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون فاطمه گراخی خاطرنشان کرد: بازخوانی خدمات و تلاش‌های این چهره‌ها می‌تواند در تقویت هویت فرهنگی کردستان و معرفی الگوهای ارزشمند زن کرد به نسل جوان مؤثر باشد.

مدیر حوزه علمیه کردستان هدف اصلی همایش ملی بانوی کرد را شناخت و تبیین ابعاد مختلف شخصیت زنان کرد و احیای ظرفیت‌های فرهنگی و هویتی آنان عنوان کرد و افزود: دستیابی به این هدف، نیازمند پژوهش علمی، فعالیت‌های فرهنگی و مشارکت صاحب‌نظران است.

وی ادامه داد: در ابتدای مسیر برگزاری همایش، دستیابی به چنین ظرفیت گسترده‌ای به‌سادگی قابل پیش‌بینی نبود، اما اکنون زمینه ارزشمندی شکل گرفته است که با برنامه‌ریزی و پیگیری می‌تواند توسعه یابد و آثار گسترده‌تری به همراه داشته باشد.

از فراخوان مقاله تا جشنواره فرهنگی بانوی کرد

عبدالملکی با تشریح روند برگزاری این رویداد گفت: پس از تشکیل دبیرخانه، کمیته علمی همایش نیز شکل گرفت و با همکاری اعضا، محورهای علمی تعیین و مجوزهای لازم برای برگزاری آن دریافت شد.

وی افزود: فراخوان مقاله در بهار سال جاری منتشر شد، اما به دلیل شرایط کشور، برگزاری همایش به زمان دیگری موکول شد. در کنار بخش علمی، برنامه‌های فرهنگی در قالب داستان، موسیقی، عکس، پادکست، خبر و تحلیل نیز پیش‌بینی شد تا ابعاد مختلف شخصیت و هویت بانوی کرد مورد توجه قرار گیرد.

مدیر حوزه علمیه کردستان تأکید کرد: همایش ملی بانوی کرد نباید به برگزاری یک رویداد محدود شود، بلکه باید زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر ظرفیت‌های بانوان کرد و معرفی الگوهای شایسته زن در تراز ایران اسلامی باشد.

وی یادآور شد: پاسداشت جایگاه بانوی کرد، پاسداشت بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه است؛ هویتی که در مهر مادران، اخلاق خانواده‌ها، تربیت نسل‌ها و نقش‌آفرینی زنان ریشه دارد و می‌توان با پژوهش، معرفی الگوها و تداوم فعالیت‌های فرهنگی، آن را به سرمایه‌ای ماندگار برای نسل آینده تبدیل کرد.