رئیس جهاد کشاورزی فارس از پایان برداشت بادام در ۳۶ هزار هکتار از باغات استان و صادرات آن به هند و پاکستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت بادام در بادامستان‌های فارس با تولید ۳۳ هزار تن محصول خشک پایان یافت؛ استانی که با ۳۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ، رتبه نخست سطح زیر کشت بادام کشور را در اختیار دارد و محصولش راهی بازار‌های هند و پاکستان می‌شود.

او با اشاره به آمار ملی این محصول افزود: فارس در حالی رتبه نخست سطح زیر کشت بادام کشور را در اختیار دارد که بر اساس آمار‌های ملی، این استان با تولید ۱۹ درصد محصول، پس از استان‌های پیشرو در جایگاه دوم تولید ایستاده و بخش قابل توجهی از بادام خشک تولیدی خود را به بازار‌های شبه‌قاره هند روانه می‌کند.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس؛ استان فارس با این سطح از باغ‌های بادام آبی و دیم، معادل ۲۰ درصد سطح باغ‌های بادام کشور را در اختیار دارد.

او شهرستان‌های اقلید، داراب، نی‌ریز، خفر و شیراز را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیر کشت و تولید بادام در استان معرفی کرد.

بهجت حقیقی در ادامه به چالش‌های اقلیمی پیش روی این محصول اشاره کرد و گفت: سرمای بهاره در مرحله گلدهی و میوه نارس، محصول باغ‌های بادام را به مخاطره می‌اندازد و برای کاهش این خطر، توسعه باغ‌ها با استفاده از ارقام دیرگل و تغییر ارقام زودگل محلی از طریق عملیات سرشاخه‌کاری با ارقام دیرگل در دستورکار سازمان قرار گرفته است.

او توضیح داد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، بادام از نظر نیاز به تجمع سرمایی برای شکستن خواب زمستانه و همچنین حساسیت به سرمای دیررس بهاره، یکی از محصولات حساس باغی محسوب می‌شود و انتخاب ارقام دیرگل راهبردی شناخته‌شده برای کاهش خسارت یخ‌زدگی در مرحله گلدهی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: بادام از نظر ارزش غذایی منبع غنی ویتامین E، منیزیم، پروتئین و اسید‌های چرب تک‌غیراشباع است و مطالعات بالینی نشان داده‌اند مصرف منظم آن می‌تواند به کاهش فشار خون سیستولیک و بهبود شاخص‌های قلبی‌عروقی کمک کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، بادام
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