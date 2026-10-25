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 دلایل به وجود آمدن هپاتیت + فیلم

فوق تخصص تغذیه در خصوص  دلایل به وجود آمدن هپاتیت توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا محمدی فارسانی، فوق تخصص تغذیه با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد  دلایل به وجود آمدن هپاتیت نکاتی بیان کرد.

 

 

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