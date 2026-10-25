باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آزمایشگاه نجوم آکادمی علوم روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دانشمندان یک شراره خورشیدی را مشاهده کردند. محاسبات نشان می‌دهد که باد خورشیدی ممکن است به زمین برسد و باعث ایجاد اختلالاتی در میدان ژئومغناطیسی سیاره ما در روز‌های شنبه و یکشنبه شود.»

در این بیانیه آمده است: «اختلالات ژئومغناطیسی مشاهده‌شده در ۲۴ ساعت گذشته در حال فروکش کردن است و انتظار می‌رود این میدان تا نیمه دوم پنجشنبه به حالت عادی بازگردد. با این حال، فعالیت شراره خورشیدی همچنان کمی بالا است.»

افزایش شاخص‌های میدان ژئومغناطیسی در ۲۴ ساعت گذشته با جریان متراکم و پرسرعت باد خورشیدی که از یک حفره تاجی روی خورشید سرچشمه می‌گیرد، مرتبط بود. شاخص Kp - معیاری که برای تمایز بین میدان ژئومغناطیسی آرام و آشفته استفاده می‌شود - چندین بار از آستانه "۴" فراتر رفت. با این وجود، فعالیت ژئومغناطیسی به سطح یک طوفان ژئومغناطیسی تمام عیار نرسید.

شعله‌های خورشیدی می‌توانند باعث انتشار پلاسما شوند که گهگاه به زمین می‌رسند و باعث طوفان‌های ژئومغناطیسی و اختلال در میدان مغناطیسی سیاره می‌شوند. چنین رویداد‌هایی می‌توانند در شبکه‌های برق اختلال ایجاد کنند و بر الگو‌های مهاجرت پرندگان و حیوانات تأثیر بگذارند. علاوه بر این، طوفان‌های ژئومغناطیسی شدید می‌توانند سیستم‌های ارتباطی و ناوبری را مختل کنند.

منبع: TASS