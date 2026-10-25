مسئول منطقه شکار ممنوع قلعه‌شاداب از کشف و ضبط ۵ بچه‌سنجاب در یک فروشگاه حیوانات خانگی در شهرستان دزفول خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - حجت غفاری‌مقدم مسئول منطقه شکار ممنوع قلعه‌شاداب، گفت: در پی دریافت گزارشی از سوی یکی از دوستداران محیط زیست مبنی بر نگهداری و عرضه سنجاب در یک فروشگاه حیوانات خانگی در شهرستان دزفول، موضوع در دستور کار مأموران محیط زیست قرار گرفت.

 او افزود: در بررسی اولیه و بازدید نامحسوس از محل با همراهی فرمانده کلانتری ۱۴ دزفول، صحت گزارش بررسی شد و پس از هماهنگی‌های لازم، مأموران وارد فروشگاه شدند.

آقای غفاری‌مقدم ادامه داد: در جریان این اقدام، پنج بچه‌سنجاب که با هدف عرضه و فروش در فضای مجازی در فروشگاه نگهداری می‌شدند، کشف و ضبط شدند. همچنین فرد متخلف دستگیر و پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

مسئول منطقه شکار ممنوع قلعه‌شاداب با تأکید بر ضرورت حفاظت از حیات‌وحش، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد نگهداری، خریدوفروش یا عرضه غیرمجاز گونه‌های جانوری، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

برچسب ها: محیط زیست خوزستان ، حیوانات خانگی
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