باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه چهارصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به دستور جلسه امروز شورا اظهار کرد: بررسی آیین‌نامه راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر، چهار گزارش حسابرسی، بررسی پلاک‌های ثبتی، اصلاح قانون باغات و یک طرح سرمایه‌گذاری از جمله موضوعات در دستور کار جلسه امروز است.

ساماندهی مجموعه‌های گردشگری تهران

رئیس شورای شهر تهران درباره فعالیت شرکت گردشگری میلاد تهران گفت: پیش از این، شرکتی در این حوزه وجود داشت، اما متولی قدرتمندی برای انجام امور گردشگری نداشتیم. به همین دلیل مقرر شد مجموعه‌های گردشگری در قالب یک شرکت ساماندهی شوند و شرکت گردشگری میلاد تهران نیز با همین هدف فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه اقدامات این شرکت به‌خوبی پیش می‌رود، افزود: گردشگری در تهران همچنان ضعیف است و بسیاری از شهروندان با بخشی از آثار تاریخی پایتخت آشنایی ندارند. امیدواریم راه‌اندازی این شرکت به توسعه گردشگری شهر کمک کند.

تأکید بر تأمین آب مورد نیاز درختان چیتگر

چمران در پاسخ به پرسشی درباره خشک شدن درختان بوستان جنگلی چیتگر اظهار کرد: قرار بود شهردار منطقه برای ارائه توضیحات درباره این موضوع در شورا حضور پیدا کند.

وی با اشاره به حل مشکل تأمین آب بوستان چیتگر در دو سال گذشته، گفت: اگر این اقدام انجام نمی‌شد، سایر درختان نیز در معرض خشک شدن قرار می‌گرفتند. در دیگر بخش‌ها نیز اقدامات مشابهی انجام شده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: برای آبیاری فضای سبز بودجه‌ای در نظر گرفته و برنامه‌ای تنظیم کرده‌ایم تا در این زمینه با مشکل مواجه نشویم. هدف ما این است که دیگر برای آبیاری فضای سبز از چاه‌ها استفاده نکنیم.

پاسخ‌گویی به بیش از ۹۹ درصد تذکرات اعضای شورا

چمران درباره وضعیت پاسخ‌گویی به تذکرات اعضای شورای شهر نیز توضیح داد: به تذکرات کتبی پاسخ داده می‌شود و در صورت دریافت نکردن پاسخ، موضوع را پیگیری می‌کنیم. هر تذکر به موضوع مشخصی مربوط است و اعضای شورا نیز در چارچوب وظایف خود این تذکرات را مطرح می‌کنند.

وی افزود: بر اساس اعلام معاونت امور شورا‌های شهرداری، به بیش از ۹۹ درصد تذکرات اعضای شورا پاسخ داده شده و آمار مربوط به آن نیز در اختیار ما قرار گرفته است.

قرارداد واگن‌های مترو همچنان تعیین تکلیف نشده است

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به آخرین وضعیت قرارداد واگن‌های مترو گفت: با وجود اینکه واگن‌ها به کشتی منتقل شده‌اند، قرارداد مربوطه هنوز به سرانجام نرسیده است. این موضوع وعده نبود، بلکه برنامه‌ای بود که هنوز عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه تعداد واگن‌های پیش‌بینی‌شده در این قرارداد به ۸۰۰ دستگاه رسیده است، ادامه داد: سهم تهران بیش از هزار واگن است که باید وارد ناوگان شود. حل این مسئله به توافق میان دولت ایران و چین نیاز دارد و فراتر از وظایف شهرداری تهران است.

چمران همچنین درباره وضعیت اتوبوس‌های جدید گفت: تعدادی اتوبوس برقی وارد کشور شده‌اند و بخشی از آنها در تهران فعالیت می‌کنند که این موضوع تحولاتی را در ناوگان حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرده است.

وی افزود: اتوبوس‌های دوکابین نیز وارد شده‌اند و می‌توانند کمک قابل توجهی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی کنند. تعدادی دیگر هم خریداری شده‌اند که امکان انتقال زمینی آنها وجود دارد. خرید این اتوبوس‌ها از سوی یک شرکت انجام شده و همان شرکت باید وسایل مورد نیاز برای حمل آنها را تأمین کند.

توضیحات چمران درباره تردد متروباس‌ها در تهران

رئیس شورای شهر تهران درباره نحوه تردد متروباس‌ها در سطح شهر اظهار کرد: می‌توان به جای اتوبوس‌های سه‌کابین، دو اتوبوس تک‌کابین یا دوکابین خریداری کرد؛ البته اتوبوس‌های سه‌کابین در مسیر‌های مستقیم تردد می‌کنند.

وی با اشاره به احتمال اعمال اصلاحاتی در میدان انقلاب گفت: ممکن است در این محدوده اصلاحاتی انجام شود، اما به نظر من ضرورتی برای این کار وجود ندارد. این اتوبوس‌ها از نظر جابه‌جایی انبوه مسافر و همچنین ظاهر، وضعیت مناسبی دارند.

درخواست استیضاح شهردار خلاف قانون نیست

چمران در واکنش به درخواست یکی از اعضای شورا برای استیضاح شهردار تهران گفت: هر عضو شورا بر اساس قانون می‌تواند چنین درخواستی را مطرح کند. ممکن است توصیه‌هایی برای انجام ندادن این کار مطرح شده باشد، اما این اقدام خلاف قانون نیست.

وی تأکید کرد: با این حال، باید مصالح عمومی کشور نیز در نظر گرفته شود.

وعده‌های دوره ششم شورای شهر در حال پیگیری است

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره میزان تحقق وعده‌های دوره ششم مدیریت شهری اظهار کرد: اصراری به مقایسه دوره‌های مختلف ندارم. در زمان آقای احمدی‌نژاد، ما تازه وارد شورا شده بودیم و وعده‌هایی که مطرح شد، به نتیجه رسید.

وی ادامه داد: امروز نیز وعده‌هایی که در قالب برنامه‌های شورا به تصویب می‌رسند، باید اجرایی شوند. در این زمینه آمار و گزارش‌هایی از میزان عملیاتی شدن وعده‌ها در اختیار داریم.