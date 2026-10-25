پلیس پرتغال بامداد یکشنبه با برچیدن اردوگاه معترضان به بحران مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی در لیسبون، شماری از معترضان را بازداشت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پلیس پرتغال بامداد یکشنبه به اردوگاه اعتراضی در مرکز لیسبون یورش برد و چادر‌ها را برچید. در جریان این اقدام چند نفر بازداشت شدند و جراحات جزئی نیز گزارش شد، اما آمار دقیق اعلام نشد.

پرتغال با یکی از شدیدترین بحران‌های مسکن در اروپا روبه‌رو است؛ قیمت خانه‌ها از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر شده و اجاره‌بهای قرارداد‌های جدید نیز تقریباً دو برابر افزایش یافته است. جوانان از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را دیده‌اند.

ویتور گومس، دانشجوی ۲۱ ساله شرکت‌کننده در اعتراضات، گفت مردم وظیفه دارند برای باور‌های خود مبارزه کنند. او سفته‌بازی در بازار مسکن، تمرکز ثروت و افزایش نابرابری را از عوامل بدبینی خود به آینده دانست.

برچیدن اردوگاه در میدان روسیو

ده‌ها مأمور پلیس، برخی همراه با سگ‌های پلیس، اندکی پس از ساعت ۲ بامداد وارد اردوگاه میدان روسیو شدند. معترضان پس از راهپیمایی روز شنبه با حضور هزاران نفر، بیش از ۱۰۰ چادر در این محل برپا کرده بودند.

صد‌ها نفر برای حمایت از اردوگاه تجمع کردند؛ این در حالی بود که پلیس روز سه‌شنبه نیز اردوگاهی مشابه را در همین میدان برچیده بود.

فابیان فیگوئردو، نماینده حزب بلوک چپ پرتغال اقدام پلیس را «کاملاً نامتناسب» خواند و گفت معترضان به‌صورت مسالمت‌آمیز در محل حضور داشتند.

اعتراض به افزایش اجاره‌بها و تغییر قوانین مسکن

معترضان می‌گویند افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی، فشار بر خانوار‌ها را تشدید کرده است. بانک پرتغال کمبود مسکن در سراسر کشور را حدود ۳۰۰ هزار واحد برآورد می‌کند؛ رقمی برابر با کل موجودی مسکن لیسبون.

معترضان خواستار لغو طرح قانونی دولت برای تسهیل تخلیه مستأجران و حذف سقف اجاره‌بها در قرارداد‌های جدید هستند. این طرح در نخستین مرحله بررسی پارلمانی تصویب شده و حزب راست افراطی چگا در رأی‌گیری درباره آن ممتنع بوده است.

این اعتراضات پس از تجمع‌های مشابه در بلژیک، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا برگزار شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: پرتغال ، اعتراضات در اروپا
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