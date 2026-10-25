شرکت آنر (Honor) از جدیدترین تبلت گیمینگ خود برای رقابت با بهترین تبلت‌های مخصوص بازی رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت آنر از تبلت جدیدی رونمایی کرده است که به‌زودی عرضه می‌شود و با هدف رقابت با بهترین تبلت‌های مخصوص علاقه‌مندان به بازی‌های ویدیویی طراحی شده است.

این دستگاه دارای طراحی ظریفی است؛ ابعاد آن ۱۸۹.۳ در ۱۲۱.۵ در ۶.۱ میلی‌متر و وزن آن ۳۱۵ گرم می‌باشد. این تبلت به اسپیکر‌هایی با عملکرد بالا مجهز شده است تا تجربه‌ای فراگیر از صدا را هنگام بازی فراهم کند.

این محصول از یک نمایشگر ۸.۴ اینچی OLED با وضوح ۲۳۰۴ در ۱۴۴۰ پیکسل، نرخ نوسازی (رفرش‌ریت) تا ۲۴۰ هرتز و حداکثر روشنایی ۶۰۰۰ نیت بهره می‌برد. همچنین با پشتیبانی از فناوری «HDR Vivid»، این نمایشگر در زمره بهترین صفحه‌نمایش‌های موجود در تبلت‌ها قرار می‌گیرد.

این دستگاه با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری MagicOS ۱۱ اجرا می‌شود. قلب تپنده آن، پردازنده «کوالکام اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵» (Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Gen ۵) به همراه پردازنده گرافیکی «آدرنو ۸۴۰» (Adreno ۸۴۰) است که با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی همراهی می‌شود.

دوربین اصلی دارای وضوح ۱۳ مگاپیکسل است و قابلیت ضبط ویدیو‌های ۴K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه را دارد؛ دوربین سلفی نیز به حسگری ۸ مگاپیکسلی مجهز شده است.

این دستگاه قابلیت اتصال به کنترلر‌های گیمینگ (که در کناره‌ها نصب می‌شوند) را دارد و از بلوتوث نسخه ۶.۰، درگاه USB Type-C ۳.۲ Gen۲ و باتری ۱۰،۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۶۶ واتی برخوردار است.

همچنین، این باتری امکان شارژ معکوس (Reverse Charging) برای گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های همراه را با توان ۲۷ وات فراهم می‌کند.

منبع: gsmarena

برچسب ها: گیمینگ ، بازی رایانه ای ، تبلت ، تبلت آندرویدی ، آنر ، شرکت آنر ، تبلت بازی
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