با تداوم جنگ علیه ایران و اختلال در بازار جهانی انرژی، موجی از اعتراضات با محوریت مطالبات اقتصادی و معیشتی در ۶ کشور اروپایی شکل گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قفسه‌های خالی و صف‌های طولانی گازوئیل در شش کشور اروپایی و به راه افتادن موجی از اعتراضات با محوریت مطالبات اقتصادی و معیشتی، کمک‌های رژیم تروریستی امریکا و صهیونیستی برای مردم اروپاست.

جنگی که کیلومتر‌ها دورتر، در آب‌های نیلگون خلیج فارس علیه ایران به راه افتاده، اکنون خود را در قلب اروپا نشان می‌دهد، جایی که موج گرانی سوخت، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، نارضایتی‌های انباشته مردم را شعله‌ورتر کرده است. گویی آتش جنگ، از خلیج فارس فراتر رفته و در خیابان‌های اروپا، به شکل اعتراضات مردمی زبانه می‌کشد.

پیش‌بینی می‌شود، به شرط بازگشت آرامش به خیابان‌های این کشورها، کاهش ذخایر گاز، افت واردات ال‌ان‌جی و رسیدن موجودی گازوئیل به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر، اروپا را در آستانه زمستانی دشوار قرار دهد، شرایطی که بار دیگر وابستگی این قاره به بازار جهانی انرژی را آشکار می‌کند.

در پی جنگ‌افروزی رژیم تروریستی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و انسداد تنگه هرمز و توقف عبور نفتکش‌ها به سمت اروپا، بحران ذخایر گاز و گازوئیل در شش کشور اروپایی به راه افتاده است. اعتراض کامیون‌داران به افزایش هزینه سوخت و مخارج زندگی، زنجیره تأمین کالا را مختل کرده، به‌طوری که خرده‌فروشان از کمبود مواد غذایی در فروشگاه‌ها و اختلال در سوخت‌رسانی به برخی فرودگاه‌ها خبر می‌دهند.

در حال حاضر شش کشور اروپایی درگیر اعتراض‌های مردمی هستند؛ اعتراضاتی که ابتدا از فرانسه در نیمه ماه سپتامبر، یعنی بیش از یک ماه پیش شروع شد و در هفته‌های بعد به کشور‌های دیگری نیز گسترش یافت. اعتراضاتی که هرچند از قبل نیز وجود داشتند، اما طی چند ماه اخیر و همزمان با رکوردشکنی قیمت سوخت در جهان و تشدید تورم در کشور‌های مختلف، شدت بیشتری گرفته‌اند.

این اعتراضات که بیشتر با مطالبات دانشجویی و دانش‌آموزی آغاز شدند، گویی آتشی زیر خاکستر نارضایتی‌های اقتصادی بودند که فشار‌های ناشی از بسته‌شدن تنگه هرمز و اختلال در عبور انرژی در جهان، شعله‌های آن را برافروخته‌تر کرد، به طوری که رئیس‌جمهور فرانسه طی یک ماه گذشته دو بار در نطق‌های رسمی خود اعتراف کرده که مردم کشورش از جنگی که علیه ایران در خلیج فارس به راه افتاده رنج می‌برند. اکنون در سراسر اروپا، نگرانی‌ها درباره هزینه انرژی تنها به خانوار‌ها محدود نیست و شماری از صنایع نیز خود را برای احتمال کمبود سوخت آماده می‌کنند. افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های عملیاتی کارخانه‌ها و دیگر واحد‌های صنعتی را بالا برده، وضعیتی که می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی و تعدیل نیرو بینجامد.

اعتراضات دانشجویان فرانسوی به معیشت و گرانی کشیده شد

جرقه اعتراضات فرانسه از اعتراضات دانش‌آموزی در حومه پاریس زده شد؛ دانش‌آموزانی که از کمبود معلم، غیبت طولانی‌مدت کادر آموزشی، فرسودگی ساختمان‌ها و ناکافی‌بودن امکانات مدارس انتقاد داشتند. مطالبات اولیه به‌تدریج با نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت بنزین و گازوئیل و کاهش قدرت خرید پیوند خورد.

معترضان حالا می‌گویند که از افزایش هزینه زندگی، قیمت بالای بنزین و گازوئیل و کاهش قدرت خرید ناراضی‌اند. آنها خواستار بهبود خدمات عمومی، حمایت از قدرت خرید و توجه بیشتر به نابرابری اجتماعی‌اند. رویترز طی گزارشی به خواسته‌های اصلی معترضان پرداخته و نوشته که اعتراض آنها به کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت سوخت، نابرابری آموزش عمومی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی و پایان برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان است.

این خواسته‌ها و مطالبات، یادآور جنبش «جلیقه زردها» در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است که ابتدا علیه افزایش مالیات سوخت شکل گرفت و بعد به نارضایتی گسترده‌تر از نابرابری اقتصادی گسترش یافت.

قفسه‌های خالی و صف طولانی گازوئیل در ایتالیا

پس از فرانسه نوبت به ایتالیا رسید؛ کشوری که ۱۶ اکتبر دانش‌آموزان سراسر این کشور در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت به خیابان آمدند، آنها خواستار افزایش بودجه عمومی آموزشی بودند.

در دو روز بعد هم مردم در اعتراض به وضع معیشتی، هزینه زندگی و خدمات عمومی به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها در چند شهر از جمله میلان به درگیری کشیده شد.

گرانی و کاهش قدرت خرید، دستمزد‌های راکد که متناسب با هزینه‌ها رشد نکرده و کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه دلیل نارضایتی ایتالیایی‌ها برای آمدن به خیابان بوده است. در این میان ۱۴ تا ۲۰اکتبر هم اعتراض رانندگان کامیون و کشاورزان در جنوب ایتالیا علیه افزایش هزینه سوخت و حمل‌ونقل در جریان بود. اعتراض رانندگان کامیون، با محدودشدن تردد و اختلال در حمل‌ونقل کالا همراه بوده است.

در پی این اعتراض‌ها، صف‌های طولانی در بزرگراه A ۱ در نزدیکی ناپل شکل گرفت و در برخی فروشگاه‌ها، تأخیر در تحویل کالا و کمبود محصولات غذایی گزارش شد.

به گزارش رویترز، گروه خرده‌فروشی ANCD-Conad اعلام کرده محموله‌های قابل فساد، از جمله میوه، سبزیجات، شیر و گوشت، در کامیون‌ها و انبار‌ها متوقف مانده‌اند. این گروه هشدار داد که تداوم اختلال‌ها می‌تواند به زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و غذایی ایتالیا آسیب بزند. اعتراض‌ها همچنین عملیات دست‌کم دو فرودگاه منطقه‌ای در کالابریا را تحت تأثیر قرار داده است، چراکه این فرودگاه‌ها با مشکل دریافت محموله‌های سوخت هواپیما مواجه شده‌اند. همزمان، گزارش‌ها از گسترش اعتراض‌ها و پیوستن کشاورزان به تجمع‌ها در برخی شهر‌های ایتالیا حکایت دارد.

آلبانی

دانشجویان آلبانیایی هم ۱۳ اکتبر در تیرانا اعتراضات خود را آغاز کردند، هرچند این اعتراض‌ها به چند ماه قبل بازمی‌گشت، اما جرقه جدی شدن آن همان نارضایتی‌های اقتصادی و آموزشی بود که حالا خود را شدیدتر نشان داده است. این اعتراض‌ها در ۱۴ اکتبر به درگیری خیابانی کشیده شد. محور مطالبات، هزینه بالای تحصیل، وضعیت نامناسب دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، کمبود حمایت مالی و دشواری پیدا کردن کار پس از فارغ‌التحصیلی بود. جوانان از دشواری پیدا کردن کار پس از فارغ‌التحصیلی و فاصله میان ثروتمندان و اقشار کم‌درآمد ناراضی‌اند. برای بخشی از معترضان، مسئله اصلی این است که تحصیلات دانشگاهی لزوماً به شغل مناسب و آینده اقتصادی باثبات منجر نمی‌شود؛ در چنین وضعیتی، نارضایتی از فساد، شکاف طبقاتی و شرایط سیاسی نیز با مطالبات اقتصادی ترکیب شده است.

اسپانیا

اعتراضات مردم اسپانیا هم با اعتصاب نامحدود معلم‌ها شروع شد که خواستار کاهش ساعت تدریس و حجم کاری و افزایش حقوق بودند، اما این با اعتراض به شرایط مسکن همراه شد. اخراج یک زن ۷۸ ساله از خانه‌ای که چندین دهه در آن زندگی کرده بود، در اواخر سپتامبر نیز موجی از خشم عمومی را برانگیخت. معترضان خواستار حمایت از مستاجران و مهار افزایش اجاره‌بها شدند. حالا معترضان می‌گویند که هزینه‌های مسکن با درآمد‌های بسیاری از مردم همخوانی ندارد.

بلژیک

بروکسل و لیژ هم شاهد تجمع‌هایی درباره سیاست‌های ریاضتی، آموزش و شرایط اقتصادی بوده‌اند. اعتراضات بلژیک هم با اعتراضات دانش‌آموزی و شکایت از هزینه‌های آموزش شروع شد و با اعتراض‌های سراسری اتحادیه‌های کارگری علیه کاهش بودجه و فشار‌های معیشتی ادامه پیدا کرد. معترضان خواستار توقف یا تعدیل کاهش بودجه خدمات عمومی، حفاظت از خدمات درمانی و آموزشی، مقابله با افزایش هزینه زندگی و انتقال بخش بیشتری از بار مالیات به افراد پردرآمد به‌جای کاهش خدمات هستند.

پرتغال

اعتراضات معیشتی حالا به پرتغال هم رسیده است؛ لیسبون و پورتو از مراکز اعتراض به افزایش اجاره‌بها، هزینه زندگی، دستمزد‌ها و اصلاحات قوانین اجاره هستند. گزارش‌ها از تجمع‌های گسترده و بازداشت معترضان حکایت دارند؛ بحران مسکن، اجاره‌های سرسام‌آور، دستمزد‌های پایین و افزایش هزینه زندگی جرقه اعتراضات هفتم اکتبر در پرتغال بود، اما تجمع‌های اعتراضی در ۱۷ اکتبر سراسری شد و به اوج خود رسید.

معترضان خواستار کنترل اجاره‌بها و افزایش اقساط مسکن و به‌طورکلی بهبود شرایط مسکن هستند. آنها می‌گویند درآمد‌ها با هزینه مسکن، مواد غذایی، سوخت و سایر مخارج ضروری همخوانی ندارد. آنها خواستار افزایش دستمزد و مستمری و بهبود خدمات عمومی بهتر هستند.

دلیل عمیق‌تر نارضایتی در پرتغال فشار اقتصادی طولانی‌مدت است، قیمت خرید خانه در پرتغال از سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر و اجاره قرارداد‌های جدید هم تقریباً دو برابر شده است.

زمستانی سخت در انتظار اروپا

بازار انرژی اروپا در آستانه زمستان ۲۰۲۷-۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از ریسک‌های همزمان روبه‌رو شده است. کاهش ذخایر گاز، افت واردات ال‌ان‌جی، محدودیت عرضه گازوئیل و افزایش هزینه تأمین انرژی، نگرانی‌ها درباره امنیت انرژی این قاره را افزایش داده و احتمال تکرار بحران زمستانی را پررنگ‌تر کرده است.

کارشناسان بازار انرژی معتقدند اروپا این‌بار، نه با یک بحران واحد، بلکه با همزمانی کمبود گاز، محدودیت عرضه فرآورده‌های نفتی و افزایش هزینه واردات انرژی مواجه است، وضعیتی که می‌تواند فشار مضاعفی بر صنایع و خانوار‌های اروپایی وارد کند. اگر زمستان پیش‌رو سردتر از حد انتظار باشد، احتمال جهش دوباره قیمت گاز، گازوئیل و برق وجود دارد، اتفاقی که می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر صنایع، خانوار‌ها و رشد اقتصادی اروپا وارد کند.

منبع: روزنامه جوان