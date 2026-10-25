رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور در مراسم گرامیداشت ۱۵۵ شهید ورزشکار آمل، این شهدا را الگوی پهلوانی، ایثار و وفاداری به میهن برای نسل امروز دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور در مراسم گرامیداشت شهدای ورزشکار در تجمع شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور، با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۵۵ شهید ورزشکار شهرستان آمل، گفت: شهدای ورزشکار با گذشتن از مدال، سکو و شهرت، جوانمردی و وفاداری به میهن را به نمایش گذاشتند و امروز قهرمانان ورزشی کشور امانت‌داران راه این شهدا هستند.

او با اشاره به پیشینه انقلابی مردم این شهرستان، افزود: مردم آمل از دوران انقلاب اسلامی تاکنون در میدان دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب حضور داشته‌اند و ایستادگی آنان در شب‌های متوالی را جلوه‌ای از ایمان، اراده و مقاومت مردم ایران دانست.

میرجلیلی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت، مدافعان سلامت و شهدای جنگ‌های اخیر گفت: بسیاری از جوانان ایران از زمین‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و دیگر میدان‌های ورزشی راهی جبهه‌ها شدند و برای دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با تأکید بر اینکه شهدای ورزشکار فراتر از مدال و سکو قهرمان بودند، افزود: مدال برخی از این قهرمانان به پلاک شهادت تبدیل شد و آنان نشان دادند پهلوانی در وفاداری به مردم، دفاع از وطن و پایبندی به ارزش‌ها معنا پیدا می‌کند.

میرجلیلی با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی، گفت: قهرمانان امروز امانت‌داران پرچمی هستند که شهدا برای سربلندی آن جان خود را فدا کردند و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی، نماد عزت و شرف ملت ایران است.

او همچنین از امیرحسین زارع، قهرمان کشتی ایران، یاد کرد و افزود: آمل در کنار پرورش قهرمانان ورزشی، پهلوانانی را تربیت کرده است که مردمداری و جوانمردی را در کنار افتخارآفرینی ورزشی سرلوحه خود قرار می‌دهند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به علاقه رهبر شهید به ورزشکاران و قهرمانان کشور، گفت: ورزشکاران نیز به ایشان عشق می‌ورزیدند و تلاش می‌کردند با عمل به رهنمود‌های ایشان در مسیر خدمت به مردم و کشور گام بردارند.

میرجلیلی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را مایه تقویت روحیه نیرو‌های مدافع کشور دانست و افزود: حضور مردم، پرچم‌داری و شعار‌های آنان پیام پایداری ملت ایران را منتقل می‌کند و به مدافعان کشور اطمینان می‌دهد که مردم در دفاع از آب‌وخاک خود ایستاده‌اند.

او در بخش دیگری از سخنانش با روایت خاطراتی از خانواده‌های شهدای جنگ‌های اخیر، به فداکاری شهدای نوجوان و جوان ورزشکار اشاره کرد و گفت: زندگی این شهدا نشان می‌دهد عشق به ایران، باور‌های دینی و روحیه ایثار از دوران کودکی در وجود بسیاری از آنان ریشه داشته است.

میرجلیلی همچنین با اشاره به شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیوند فرهنگ عاشورا، باور‌های دینی و روحیه ایثار را از عوامل ماندگاری فرهنگ شهادت دانست و یادآور شد رزمندگان دوران دفاع مقدس با رمز‌های مقدسی همچون یا زهرا (س) به میدان می‌رفتند و در راه دفاع از میهن از جان خود می‌گذشتند.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور در پایان بر ضرورت پاسداشت یاد و نام شهدای ورزشکار و انتقال فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، ایثار و دفاع از میهن به نسل جوان تأکید کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: یادواره شهدا ، شهدای ورزشکار
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