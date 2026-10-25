باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر فرودگاه شهدای ایلام اظهار کرد: توسعه پروازهای فرودگاه شهدای ایلام و افزایش دسترسی عمومی به سفرهای هوایی از محورهای کلیدی خدمات‌رسانی این مجموعه است.

محمدتقی سلجوقی افزود: همه توان خود را به کار بسته‌ایم تا با هم‌افزایی شرکت‌های هواپیمایی، زمینه بهره‌مندی بیشتر شهروندان از این خدمات فراهم شود.

وی افزود: بر پایه جدول برنامه‌های هفتگی فرودگاه، اکنون در مجموع ۳۰ نوبت(سورتی) پرواز رفت‌وبرگشت در مسیرهای پرتردد تهران و مشهد مقدس برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام گفت: این پروازها با همکاری چهار شرکت هواپیمایی فعال کشور شامل آسمان، کارون، ماهان و قشم‌ایر انجام می‌شود و بستر مناسبی برای دسترسی آسان‌تر مسافران استان و گردشگران عراقی به ناوگان هوایی پدید آورده است.

سلجوقی بیان کرد: این افزایش پرواز در شرایطی رقم خورد که محدودیت‌هایی در بخش هوانوردی و نیز برخی تنگناهای ناشی از شرایط جنگی وجود داشت.

وی بیان کرد: فرودگاه ایلام اکنون به صورت همزمان از امکان ارائه خدمات به سه هواپیما برخوردار است اما این ظرفیت برای سال‌های آینده دیگر پاسخگو نخواهد بود.