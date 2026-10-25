باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ گونه از انواع مختلف حیات‌وحش شامل پرندگان ارزشمندی همچون عقاب، شاهین، سارگپه، جغد، بوتیمار، هدهد، طاووسک، بلدرچین، یلوه و جوجه تیغی توسط دوستداران حیات وحش به این اداره تحویل داده شده است.

او افزود: این گونه‌ها پس از تحویل، توسط محیط‌بانان آستارا و دامپزشکی تحت درمان، مراقبت و تغذیه قرار گرفت و پس از بازیابی توانایی لازم به طبیعت بازگردانده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا تصریح کرد: تاکنون ۱۸ گونه از این حیات و حش پس از طی مراحل درمان و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان رهاسازی شده‌اند و سایر گونه‌ها نیز همچنان تحت مراقبت هستند تا در زمان مناسب به طبیعت بازگردند.

سلامی ریک با قدردانی از همکاری و مشارکت شهروندان در تحویل حیات‌وحش آسیب‌دیده، گفت: همراهی مردم نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از تلف شدن گونه‌های ارزشمند جانوری دارد.

او از مردم خواست در صورت مشاهده پرندگان و حیوانات وحشی آسیب‌دیده، از نگهداری یا جابه‌جایی غیراصولی آنها خودداری کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات و بازگشت آنها به طبیعت انجام شود.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور رسانه محیط زیست گیلان