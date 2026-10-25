رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا از نجات ۲۰ گونه انواع مختلف حیات‌وحش آسیب‌دیده و گرفتار در این شهرستان طی ۷ ماه گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۰ گونه از انواع مختلف حیات‌وحش شامل پرندگان ارزشمندی همچون عقاب، شاهین، سارگپه، جغد، بوتیمار، هدهد، طاووسک، بلدرچین، یلوه و جوجه تیغی توسط دوستداران حیات وحش به این اداره تحویل داده شده است.

او افزود: این گونه‌ها پس از تحویل، توسط محیط‌بانان آستارا و دامپزشکی تحت درمان، مراقبت و تغذیه قرار گرفت و پس از بازیابی توانایی لازم به طبیعت بازگردانده شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا تصریح کرد: تاکنون ۱۸ گونه از این حیات و حش پس از طی مراحل درمان و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه‌های طبیعی شهرستان رهاسازی شده‌اند و سایر گونه‌ها نیز همچنان تحت مراقبت هستند تا در زمان مناسب به طبیعت بازگردند.

نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر

نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر

نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر

سلامی ریک با قدردانی از همکاری و مشارکت شهروندان در تحویل حیات‌وحش آسیب‌دیده، گفت: همراهی مردم نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از تلف شدن گونه‌های ارزشمند جانوری دارد.

نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر

نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر
 
نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر

او از مردم خواست در صورت مشاهده پرندگان و حیوانات وحشی آسیب‌دیده، از نگهداری یا جابه‌جایی غیراصولی آنها خودداری کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی برای نجات و بازگشت آنها به طبیعت انجام شود.

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منبع: اداره کل روابط عمومی و امور رسانه محیط زیست گیلان

برچسب ها: حیات وحش ، محیط زیست گیلان
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