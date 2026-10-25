فرمانده انتظامی شهرستان خوی از کشف محموله میلیاردی لوازم یدکی قاچاق از یک دستگاه کامیون در محور ماکو- تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمدگلوانی" فرمانده انتظامی شهرستان خوی گفت: ماموران اداره مبارزه با کالای قاچاق و ارز در انتظامي شهرستان خوی، حين پايش خودروهاي عبوري در محور ماکو- تهران، به يک دستگاه کامیون به ظن حمل کالاي قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

وي افزود: در بازرسي از خودروي متوقف شده تعداد ۹۱۸ قلم انواع لوازم يدکي خودروي خارجي فاقد مجوز به ارزش ۳۵ ميليارد ريال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامي شهرستان خوي تصريح کرد: در اين رابطه يک دستگاه خودرو توقيف و يک نفر متهم دستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.

سرهنگ "گلوانی" در پايان با تاکيد بر اينکه مبارزه با قاچاق کالا از اولويت هاي اصلي پليس است، خاطر نشان کرد: هموطنان در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طريق فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

منبع: پلیس