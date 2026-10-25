باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تیراندازی مرگبار در محوطه دانشگاه فلوریدا + فیلم

در پی تیراندازی در نزدیکی استادیوم براگ دانشگاه فلوریدا، دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات رسمی دانشگاه فلوریدا از هدف قرار گرفتن چهار نفر در این حادثه خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، دو تن از قربانیان جان باخته‌اند و دو نفر دیگر زخمی شده‌اند.

مطالب مرتبط
تیراندازی مرگبار در محوطه دانشگاه فلوریدا + فیلم
young journalists club

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

تیراندازی مرگبار در محوطه دانشگاه فلوریدا + فیلم
young journalists club

تیراندازی مأمور مهاجرت آمریکا به مردی در نیویورک + فیلم

تیراندازی مرگبار در محوطه دانشگاه فلوریدا + فیلم
young journalists club

پایان پرونده عامل مسلح خائن به وطن در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم
۲۶۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۲۰۷

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم
۱۹۳

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم
۱۸۸

نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم
۱۴۲

زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha