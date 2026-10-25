مدیر جهاد کشاورزی آمل با اعلام دستیابی به نرخ ۹۶ درصدی شالیکوبی‌های فعال این شهرستان در سامانه جامع انبارها، بر اهمیت نظارت مستمر بر زیرساخت‌های ذخیره‌سازی محصولات استراتژیک تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: تلاش‌های گسترده واحد تنظیم بازار در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل، منجر به ثبت ۹۶ درصدی شالیکوبی‌های فعال منطقه در سامانه جامع انبار‌ها شده است. این دستاورد حاصل پیگیری‌های مستمر و نظارت‌های دقیق بازرسان و کارشناسان این واحد جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات انبار‌ها و مدیریت صحیح ذخایر محصول برنج است.

او افزود:در راستای ارتقای سطح شفافیت و پایش دقیق موجودی محصولات اساسی، ثبت دقیق اطلاعات انبار‌ها در سامانه جامع، گامی کلیدی در جهت مدیریت زنجیره تأمین محسوب می‌شود. این فرآیند که با رویکرد سخت‌گیرانه و پیگیرانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دنبال شده، امکان رصد لحظه‌ای ذخایر و مدیریت بهتر توزیع محصولات را در سطح شهرستان فراهم می‌آورد.

هادی‌زاده گفت:ثبت شدن بخش اعظم شالیکوبی‌های فعال در سامانه، علاوه بر تسهیل نظارت‌های قانونی، به ساماندهی زیرساخت‌های ذخیره‌سازی کمک شایانی کرده و از فعالیت‌های خارج از چرخه نظارتی جلوگیری می‌کند. این اقدام، زیربنای لازم برای مدیریت بحران‌های احتمالی در بخش تأمین محصولات اساسی را فراهم می‌سازد.

او در پایان با اشاره به ضرورت توسعه این روند افزود: دستیابی به این سطح از پوشش در سامانه جامع انبارها، نقشی تعیین‌کننده در پایداری زنجیره تأمین و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان دارد. این اقدامات نظارتی با هدف حمایت از تولیدکننده و ایجاد امنیت در بخش ذخیره‌سازی انجام می‌شود که در نهایت، منجر به ثبات قیمت‌ها، حمایت از حقوق اقتصادی روستاییان و تضمین سلامت بازار محصولات استراتژیک منطقه خواهد شد.

برچسب ها: شالیکوبی های فعال ، سامانه جامع انبارها
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