رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری از کشف ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق در ایست بازرسی پل زال و صدور دستورات قضایی برای شناسایی راننده متواری خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان- فرشاد اسدی‌اصل رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری، اظهار کرد: مأموران ایست بازرسی پل زال هنگام بازرسی خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و پس از بازرسی، ۱۹ هزار لیتر نفت خام قاچاق کشف کردند.

وی افزود: راننده کامیون پس از این ماجرا از محل متواری شد که در همین راستا، دستورات قضایی لازم برای شناسایی و دستگیری متهم صادر شده است.

رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری ادامه داد: خودروی حامل سوخت مکشوفه نیز برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

 اسدی‌اصل  با تأکید بر برخورد قانونی با قاچاق سوخت تصریح کرد: دستگاه قضایی با قاچاقچیان و عوامل مرتبط با این پدیده، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: نفت قاچاق ، نفت خام
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