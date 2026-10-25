باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که انجام حداقل سه نوع فعالیت مفید، با عملکرد شناختی بهتر مرتبط است؛ در این میان، زنان بالای ۶۰ سال بیشترین بهره را از این فعالیت‌ها برده‌اند.

کدام فعالیت‌ها بیشترین فایده را دارند؟

محققان دریافتند که فعالیت‌های زیر با بهبود توانایی‌های شناختی یا کاهش خطر افت شناختی مرتبط هستند:

انجام کار‌های داوطلبانه و عضویت در باشگاه‌های ورزشی.

مراقبت از فرزندان یا نوه‌ها.

شرکت در دوره‌های آموزشی و یادگیری مهارت‌های جدید.

در مقابل، ارتباط ثابتی میان مشارکت در گروه‌های سیاسی، اجتماعی و بهبود توانایی‌های ذهنی مشاهده نشد.

این مطالعه چگونه انجام شد؟

این پژوهش توسط محققانی از دانشگاه شاندونگ در چین انجام شد و شامل داده‌های ۵۷،۷۹۳ فرد در بازه سنی ۵۷ تا ۷۳ سال از ۲۴ کشور مختلف — از جمله انگلستان، ایالات متحده و چین — بود. پژوهشگران شرکت‌کنندگان را به‌طور میانگین به مدت شش سال تحت نظر داشتند و حافظه، و همچنین توانایی آنها در برنامه‌ریزی، سازماندهی و انجام هم‌زمان چندین کار را ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد افرادی که در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشتند، در آزمون‌های شناختی امتیازات بالاتری نسبت به کسانی کسب کردند که در چنین فعالیت‌هایی حضور نداشتند.

محققان خاطرنشان کردند که فعالیت‌های تحریک‌کننده مغز ممکن است به تقویت ارتباطات میان سلول‌های مغزی کمک کرده و بدین‌وسیله از حفظ عملکرد‌های شناختی پشتیبانی کنند.

با این حال، اگرچه این مطالعه ارتباطی میان برخی فعالیت‌های خاص و عملکرد شناختی بهتر را نشان می‌دهد، اما ثابت نمی‌کند که این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم از زوال عقل (دمانس) پیشگیری می‌کنند.

منبع: دیلی میل