باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت خوانش عربی و ایرانی برای قرائت قرآن کریم + فیلم

خوانش عربی و فارسی در قرائت قرآن کریم تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن یار احمدی، قاری قرآن کریم در برنامه تلویزیونی به تشریح تفاوت نوع خوانش عربی و ایرانی برای قرائت قرآن کریم پرداخت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
تفاوت خوانش عربی و ایرانی برای قرائت قرآن کریم + فیلم
young journalists club

کاخ سفید، اتاق فرمان شرارت + فیلم

تفاوت خوانش عربی و ایرانی برای قرائت قرآن کریم + فیلم
young journalists club

یمن قبل از اسلام چه سرزمینی بود؟ + فیلم

تفاوت خوانش عربی و ایرانی برای قرائت قرآن کریم + فیلم
young journalists club

 قائده اسلام بر قضا و قدر است + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم
۲۶۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۲۰۷

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم
۱۹۳

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم
۱۸۸

نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم
۱۴۲

زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha