باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با تشریح آمار سوخت‌گیری خودروها گفت: بررسی الگوی سوخت‌گیری نشان می‌دهد ۵۱ درصد افراد در بازه مورد بررسی یک بار، ۲۴ درصد دو بار، ۱۱ درصد سه بار و ۱۴ درصد بیش از سه بار سوخت‌گیری کرده‌اند.

وی اظهار کرد: افرادی که یک بار سوخت‌گیری کرده‌اند، در مجموع حدود ۲۱ میلیون لیتر بنزین دریافت کرده‌اند، در حالی که میزان سوخت‌گیری گروهی که بیش از سه بار به جایگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، به حدود ۲۴ میلیون لیتر رسیده است. این آمار می‌تواند مبنایی برای بررسی دقیق‌تر الگوی مصرف سوخت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به امکان تحلیل اطلاعات سوخت‌گیری افراد افزود: با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده می‌توان تعداد دفعات مراجعه افراد به جایگاه‌ها و میزان سوخت دریافتی آنها را بررسی کرد و در صورت نیاز، سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت را بر اساس این داده‌ها تنظیم کرد.

وی با بیان اینکه اطلاعات شناسه‌دار امکان شناسایی الگوهای غیرمتعارف سوخت‌گیری را فراهم می‌کند، گفت: برای نمونه، در بررسی‌های انجام‌شده، مواردی مشاهده شده است که یک فرد در طول یک ماه ۱۰۵ بار برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه کرده است. همچنین اطلاعات مربوط به تعداد جایگاه‌های مراجعه‌شده، دفعات دریافت توکن و میزان بنزین دریافتی افراد قابل بررسی است.

ویس کرمی ادامه داد: در یکی از نمونه‌های بررسی‌شده، یک فرد به ۳۸ جایگاه مراجعه کرده و ۹۸ بار توکن دریافت کرده است. مجموع بنزین دریافتی این فرد حدود ۲ هزار و ۳۳۷ لیتر بوده و تنها در روز ۳۰ مهرماه نیز چهار بار برای دریافت توکن اقدام کرده و در مجموع ۹۵ لیتر بنزین سوخت‌گیری کرده است.

وی تأکید کرد: اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده می‌تواند به شفافیت بیشتر در مصرف بنزین، شناسایی موارد غیرمتعارف و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر برای مدیریت مصرف سوخت کمک کند.