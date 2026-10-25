مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در ارزیابی‌های صورت گرفته همزمان با طرح شناسه‌دار کردن جایگاه‌های سوخت شاهد آن هستیم که یک فرد بیش از ۹۸ بار توکن دریافت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با تشریح آمار سوخت‌گیری خودروها گفت: بررسی الگوی سوخت‌گیری نشان می‌دهد ۵۱ درصد افراد در بازه مورد بررسی یک بار، ۲۴ درصد دو بار، ۱۱ درصد سه بار و ۱۴ درصد بیش از سه بار سوخت‌گیری کرده‌اند.

وی اظهار کرد: افرادی که یک بار سوخت‌گیری کرده‌اند، در مجموع حدود ۲۱ میلیون لیتر بنزین دریافت کرده‌اند، در حالی که میزان سوخت‌گیری گروهی که بیش از سه بار به جایگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، به حدود ۲۴ میلیون لیتر رسیده است. این آمار می‌تواند مبنایی برای بررسی دقیق‌تر الگوی مصرف سوخت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به امکان تحلیل اطلاعات سوخت‌گیری افراد افزود: با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده می‌توان تعداد دفعات مراجعه افراد به جایگاه‌ها و میزان سوخت دریافتی آنها را بررسی کرد و در صورت نیاز، سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت را بر اساس این داده‌ها تنظیم کرد.

وی با بیان اینکه اطلاعات شناسه‌دار امکان شناسایی الگوهای غیرمتعارف سوخت‌گیری را فراهم می‌کند، گفت: برای نمونه، در بررسی‌های انجام‌شده، مواردی مشاهده شده است که یک فرد در طول یک ماه ۱۰۵ بار برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه کرده است. همچنین اطلاعات مربوط به تعداد جایگاه‌های مراجعه‌شده، دفعات دریافت توکن و میزان بنزین دریافتی افراد قابل بررسی است.

ویس کرمی ادامه داد: در یکی از نمونه‌های بررسی‌شده، یک فرد به ۳۸ جایگاه مراجعه کرده و ۹۸ بار توکن دریافت کرده است. مجموع بنزین دریافتی این فرد حدود ۲ هزار و ۳۳۷ لیتر بوده و تنها در روز ۳۰ مهرماه نیز چهار بار برای دریافت توکن اقدام کرده و در مجموع ۹۵ لیتر بنزین سوخت‌گیری کرده است.

وی تأکید کرد: اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده می‌تواند به شفافیت بیشتر در مصرف بنزین، شناسایی موارد غیرمتعارف و اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر برای مدیریت مصرف سوخت کمک کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

 

برچسب ها: کارت سوخت ، توزیع سوخت
خبرهای مرتبط
سخنگوی جایگاهداران سوخت خبر داد؛
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری را پیگیری می‌کنیم
۴۰ تا ۴۵ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت اضطراری جایگاه انجام می‌شود
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
قیمت سوخت باید کاملا آزاد ویارانه سوخت به مردم پرداخت شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
باید این فرد احضار شود و ازش توضیح بخواهید قاچاق سوخت از این مبدا صورت می گیرد.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
بزرگترین اشتباه دولت کاهش‌ ذخیره شدن ماه های کسر سوخت بود چون طرف برای اینکه سهمیه سوخت نشه حتی اگر دور دور هم کرده یا فروخته، سعی می‌کند ذخیره نداشته باشد و این یعنی مصرف بیهوده.... لطفا سقف ذخیره را به 6ماه افزایش بدید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس گودرزی
۱۳:۰۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
سلام این شیوه مدیریت سوخت غلط است . بنده طرحی دارم که علاوه بر مدیریت مصرف عدالت در توزیع و رضایت عموم مردم را فراهم واز رفتار های سلیقه ای این مدیران جلوگیری و بیت المال آسیب نمی بیند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباس گودرزی
۱۵:۱۴ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
این طرح این است که بنزین تک نرخی و لیتری ۱۰۰ هزار تومان شود. ۹۰٪ پولی که از این راه به دست می‌آید به صورت پلکانی بین دهک‌های ۱ تا ۸ توزیع شود. با این کار قاچاق به شدت کاهش یافته و توزیع عادلانه ثروت ملی رخ می‌دهد.
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
فروش کیلویی راه‌حلی برای شفافیت قیمت نان
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز+ فیلم
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ آبان
کشت گندم در سطح ۶ میلیون هکتار انجام می‌شود
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
آخرین اخبار
واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ متوقف شد
تعمیق معاملات برق در بورس انرژی و ورود ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی
حراج شمش طلا پنجم آبان برگزار می‌شود
توافق انتقال گاز روسیه تقریباً نهایی شده است
برنامه‌ریزی برای فاز جدید واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت گندم هفته آینده تعیین تکلیف می شود؟/بیش از ۸۰ درصد گندم های تولیدی کیفی هستند
بهره برداری حداکثری از اراضی دیم اولویت امنیت غذایی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ آبان
بازگشت هواپیما‌های MD منوط به تأیید مراجع ذی‌صلاح است/ توپولف ها در زمان وزیری من از رده خارج شد+ فیلم
کمبود مواد ناریه برای نیمه دوم سال جدی است
امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق توسعه ملی
برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن لکوموتیو به بخش خصوصی واگذار شد
تغییر رویکرد حمایت‌های مالی انرژی/ صرفه‌جویی واقعی معیار جدید حمایت دولت می‌شود
۳۰ درصد از ظرفیت بار در بخش ریلی در جنگ از دست رفت
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آسیب‌دیده گاز تا پیش از زمستان در دستور کار
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز+ فیلم
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
کشت گندم در سطح ۶ میلیون هکتار انجام می‌شود
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
ایران به دنبال تقویت مبادلات گازی و هماهنگی سیاست‌های صادراتی است
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
فروش کیلویی راه‌حلی برای شفافیت قیمت نان
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
بارش باران در برخی از نواحی شمال کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-شمال
فرآیند اخذ مجوز اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی کشور تسهیل شد
جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده روستا با استعلام آنلاین