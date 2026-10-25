بانوی کرد؛ روایت ناگفته زنان در تاریخ کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی ـ استاندار کردستان با تأکید بر نقش تاریخی و اجتماعی زنان در مناطق کردنشین گفت: بانوان کرد در طول تاریخ علاوه بر نقش‌آفرینی در خانواده، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت، انتقال زبان و هویت فرهنگی و حتی حکمرانی حضور مؤثری داشته‌اند که بازخوانی و معرفی این ظرفیت‌ها به نسل‌های آینده ضروری است.

آرش زره‌تن لهونی در همایش ملی «بانوی کرد؛ از ریشه‌های تاریخ تا افق‌های نوین» که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، با خوشامدگویی به مهمانان، مسئولان، ائمه جمعه، علمای استان و مدعوانی از استان‌های کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی و اقلیم کردستان عراق، از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

وی برگزاری چنین همایشی را فرصتی ارزشمند برای معرفی جایگاه زنان در مناطق کردنشین دانست و اظهار کرد: شناخت نقش زنان در طول تاریخ و بازتاب خدمات و تأثیرگذاری آنان، گامی مهم در پاسداشت میراث فرهنگی و هویت اجتماعی این منطقه است.

زنان کرد؛ چهره‌های اثرگذار در تاریخ

استاندار کردستان با اشاره به حضور زنان برجسته در تاریخ مناطق کردنشین افزود: در طول تاریخ، زنان بزرگی در این منطقه زندگی کرده‌اند که خدمات، نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری آنان شایسته توجه و بازشناسی است.

لهونی با بیان اینکه بخشی از این ظرفیت تاریخی در روایت‌های عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بر ضرورت معرفی چهره‌های اثرگذار زن تأکید کرد و گفت: بازخوانی نقش این زنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی کردستان و انتقال این میراث به نسل‌های آینده کمک کند.

وی با اشاره به نقش زنان در حفظ فرهنگ بومی تصریح کرد: بانوان کرد در تعلیم و تربیت فرزندان و انتقال زبان، آداب‌ورسوم و فرهنگ از نسلی به نسل دیگر نقش مهمی داشته‌اند و بخش قابل‌توجهی از هویت فرهنگی مناطق کردنشین در بستر همین تلاش‌ها حفظ شده است.

حکمرانی زنان؛ بخشی از تاریخ کمتر شناخته‌شده کردستان

استاندار کردستان با تأکید بر اینکه نقش زنان را نباید صرفاً به محیط خانواده محدود کرد، اظهار کرد: بررسی تاریخ مناطق کردنشین نشان می‌دهد زنان در عرصه‌های اجتماعی نیز حضور داشته‌اند و در برخی مناطق، نمونه‌هایی از نقش‌آفرینی آنان در حوزه مدیریت و حکمرانی دیده می‌شود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از حکمرانی زنان در برخی مناطق کردنشین، از جمله اورامان در سده‌های گذشته، بر ضرورت انجام پژوهش‌های علمی و مستندسازی این بخش از تاریخ تأکید کرد.

لهونی افزود: بررسی جامع جایگاه بانوی کرد باید علاوه بر نقش او در خانواده، مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی را نیز در بر بگیرد تا تصویر دقیق‌تری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان ارائه شود.

همایش بانوی کرد با رویکرد علمی و پژوهشی برگزار شد

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حوزه‌های علمیه خواهران و برادران استان و برگزارکنندگان همایش، تلاش‌های حجت‌الاسلام عبدالملکی و مجموعه عوامل اجرایی را شایسته تقدیر دانست.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی این رویداد بیان کرد: برای برگزاری همایش، کمیته‌های مختلفی تشکیل شد و مقالات ارسالی در چارچوب فرایند بررسی و ارزیابی، از سوی کمیته‌های مربوط انتخاب شدند تا موضوع جایگاه و هویت بانوی کرد از منظر علمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گیرد.

لهونی بر اهمیت استمرار برنامه‌هایی با محوریت معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی زنان تأکید کرد و بازشناسی نقش بانوان در تاریخ کردستان را زمینه‌ای برای تقویت شناخت عمومی از میراث فرهنگی منطقه دانست.

همایش ملی «بانوی کرد؛ از ریشه‌های تاریخ تا افق‌های نوین» با حضور پژوهشگران، اندیشمندان، مسئولان و مهمانانی از مناطق مختلف برگزار شد و فرصتی برای بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی نقش زنان در مناطق کردنشین فراهم کرد؛ رویدادی که معرفی مستند چهره‌های اثرگذار و توسعه پژوهش‌های مرتبط می‌تواند به شناخت بیشتر میراث زنان کرد در سطح ملی کمک کند.