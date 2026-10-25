باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی – رئیس‌جمهور در پیامی به همایش ملی بانوی کُرد، زنان کُرد را بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه تاریخی و سرمایه اجتماعی ایران دانست و بر ضرورت ثبت و معرفی نقش‌آفرینی‌های آنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و دفاع از میهن تأکید کرد.

مسعود پزشکیان در این پیام با اشاره به جایگاه بانوان کُرد در تاریخ و فرهنگ ایران اظهار کرد: شناخت و معرفی سیمای بانوی اصیل کُرد، گامی در پاسداشت مقام زن و بازشناسی بخشی از تاریخ، فرهنگ و هویت ایران است.

وی با بیان اینکه زنان کُرد در کنار صیانت از میراث فرهنگی، تحکیم بنیان خانواده و تربیت نسل‌های آینده، در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و میدان‌های ایثار و فداکاری نقش‌آفرین بوده‌اند، افزود: این زنان میراثی ماندگار از خود بر جای گذاشته‌اند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران دفاع مقدس گفت: به‌عنوان فردی که در شهر کردنشین مهاباد متولد شده و از نزدیک شاهد فداکاری و استقامت زنان این خطه بوده است، بازشناسی نقش آنان را فراتر از بازخوانی تاریخ دانست.

پزشکیان تصریح کرد: زنان کُرد در دشوارترین روز‌های جنگ تحمیلی، در کنار مسئولیت حفظ بنیان خانواده و پرورش فرزندان، در دفاع از میهن نیز نقشی مؤثر و شجاعانه ایفا کردند و ثبت و روایت زندگی، مجاهدت‌ها و تجربه‌های آنان و انتقال این میراث به نسل جوان، اقدامی در پاسداشت حافظه تاریخی و ارزش‌های ایثار و مقاومت است.

وی توسعه پایدار را نیازمند توجه به توانمندی‌های زنان و فراهم‌کردن فرصت‌های عادلانه برای مشارکت مؤثر آنان دانست و تأکید کرد: زنان صرفاً مخاطبان سیاست‌های توسعه نیستند، بلکه از ارکان اصلی پیشرفت کشور به شمار می‌روند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت زنان در عرصه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و مدیریت، بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان را عاملی برای افزایش ظرفیت جامعه در حل مسائل و ساختن آینده‌ای بهتر عنوان کرد و افزود: معرفی و تکریم زنان فرهیخته و اثرگذار می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و شکوفایی استعداد‌های نسل‌های آینده کمک کند.

پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت فراگیر مردم و به‌رسمیت‌شناختن تنوع قومی و فرهنگی کشور، استان کردستان و دیگر مناطق کردنشین را برخوردار از پیشینه‌ای غنی فرهنگی و اجتماعی دانست که همواره در ساختن ایرانی آبادتر و پیشرفته‌تر سهم داشته‌اند.

وی تقویت این ظرفیت‌ها را نیازمند تحکیم وفاق و همبستگی اجتماعی، همکاری دستگاه‌های اجرایی با مراکز علمی و فرهنگی و فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف عنوان کرد.

رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد دستاورد‌های همایش ملی بانوی کُرد، علاوه بر معرفی و پاسداشت بانوان نام‌آور کُرد، به ثبت، تدوین و انتشار پژوهش‌های معتبر، تعمیق مطالعات درباره هویت و جایگاه زنان و تدوین برنامه‌های عملی و اثربخش برای حمایت از استعداد‌ها و توانمندی‌های آنان منجر شود.

پزشکیان همچنین از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی، پژوهشگران، صاحبان آثار و بانوان فرهیخته‌ای که در غنای آن نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.