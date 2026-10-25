باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین افتتاح نمایشگاه تصویرسازی باهم برای ایران صبح امروز با حضور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.

در این آئین علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آثار خلق‌شده توسط هنرمندان نوجوان سراسر کشور را بسیار ارزشمند دانست و بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌ها در تولید محتوای کتاب‌های درسی متناسب با سن کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه تنها در حد یک رویداد باقی نماند، بلکه به نقطه‌ای عطف در فرآیندهای آموزشی و فرهنگی سازمان تبدیل شود.

توزیع ۱۶۳ میلیون جلد کتاب در ۱۲۰ هزار مدرسه کشور

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وسعت و حجم عملیات توزیع کتب درسی در کشور تصریح کرد: ۱۶۳ میلیون جلد کتاب در قالب یک حجم سنگین میان ۱۶ میلیون دانش‌آموز و در ۱۲۰ هزار مدرسه توزیع شده است. با وجود این حجم گسترده، ما متعهد هستیم که کتاب درسی را تا آخرین دانش‌آموز نیز برسانیم.

پاسخ به شایعات درباره چاپ نشدن کتاب پایه پنجم و دهم در جنوب کشور

لطیفی در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گزارش‌های دریافتی پیرامون عدم چاپ کتاب‌های پایه‌های پنجم و دهم در برخی مناطق از جمله جنوب کشور و ماندن دانش‌آموزان بدون کتاب، این ادعا را «اصلاً دقیق» ندانست و گفت: ما هیچ کتابی نداریم که چاپ نشده باشد؛ بله، در برخی پایه‌ها مانند پایه دهم رشته‌های تجربی یا ریاضی، با پدیده افزایش ثبت‌نام دانش‌آموزان روبه‌رو بوده‌ایم.

وی افزود: بر اساس آمارهای اولیه اعلام‌شده، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان جدید برای پایه دهم در رشته‌های تجربی و ریاضی تا هفته سوم مهرماه، چند ده هزار نفر بیشتر از برآوردهای اولیه بوده است و طبیعی است که چاپ کتاب بر اساس آمار ثبت‌نامی انجام می‌شود و افزایش تقاضا منجر به این وقفه کوتاه شده است.

لزوم اعلام موردی مشکلات توزیع به جای گلایه‌های کلی

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به اختلالات توزیع گزارش‌شده در برخی مناطق طی هفته‌های گذشته، خاطرنشان کرد: برای پیگیری دقیق و مؤثر، به جای استفاده از انتقادات و کلی‌گویی‌ها، نیازمند اعلام مشخصات موردی مدرسه و دانش‌آموز هستیم.

لطیفی از خانواده‌ها، مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزانی که به هر دلیلی دیرتر ثبت‌نام کرده‌اند یا با اختلالاتی در دریافت کتاب مواجه شده‌اند، خواست تا به صورت موردی اطلاعات دقیق را به مدارس اعلام کنند تا پیگیری لازم برای رفع مشکل و رساندن کتاب به دست دانش‌آموزان به قید فوریت انجام شود.