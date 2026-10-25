مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز از ادامه بازسازی ورزشگاه آزادی خبر داد و تأکید کرد تأخیرهای پروژه با در نظر گرفتن تعطیلی‌ها و شرایط جنگی باید ارزیابی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی ورزشگاه آزادی توضیحاتی ارائه کرد و گفت روند بازسازی این مجموعه با وجود وقفه‌های ناشی از مسابقات، جنگ و تعطیلی‌های مرتبط ادامه داشته است.

ثابت‌قدم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی از اواخر تیر و اوایل مرداد ۱۴۰۳ اظهار کرد: تا اواسط دی‌ماه همان سال، ضلع غربی ورزشگاه با پیشرفت فیزیکی حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد وارد مرحله اجرا شده بود. پس از آن، برگزاری مسابقات لیگ و جام جهانی و همچنین وقفه‌های ناشی از شرایط جنگی، بر روند اجرای پروژه تأثیر گذاشت.

وی افزود: کارگاه در اوایل شهریورماه فعالیت خود را از سر گرفت و عملیات تا پیش از وقفه بعدی ادامه داشت. پس از تعطیلی‌های مرتبط با جنگ، فعالیت اجرایی بار دیگر از اوایل اردیبهشت از سر گرفته شد و تا امروز ادامه دارد. به گفته او، برای ارزیابی میزان تأخیر پروژه باید وقفه‌های ایجادشده و شرایط خاص اجرایی نیز در نظر گرفته شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز با اشاره به هزینه‌های بازسازی و افزایش هزینه‌ها در شرایط تورمی و جنگی، از تخصیص منابع برای پیشبرد پروژه سخن گفت و تأکید کرد همکاری دستگاه‌های مسئول برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده ادامه دارد.

ثابت‌قدم درباره وضعیت چمن ورزشگاه نیز توضیح داد که کیفیت و قابلیت استفاده از آن باید بر اساس استانداردهای فنی بررسی شود. او همچنین گفت هدف این است که با رفع ایرادات و تکمیل بخش‌های مورد نیاز، ورزشگاه برای بهره‌برداری آماده شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مدرن بودن ورزشگاه آزادی عنوان کرد که این مجموعه، ورزشگاهی قدیمی است که بخش‌های مختلف آن بازسازی و بهسازی شده‌اند؛ با این حال، رسیدن به همه استانداردهای لازم برای میزبانی مسابقات بین‌المللی به اقدامات تکمیلی و هماهنگی با وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و دیگر نهادهای مرتبط نیاز دارد.

ثابت‌قدم همچنین درباره گزارش‌هایی مبنی بر پرداخت نشدن حقوق برخی نیروهای شاغل در پروژه گفت این موضوع به نیروهای قراردادی شرکت‌های پیمانکار و مسائل حقوقی مربوط می‌شود و ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت ورزش، مشکل برطرف شود.

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برچسب ها: محمد علی ثابت قدم ، ورزشگاه آزادی
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