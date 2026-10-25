باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لزوم دادن فضا به فرزندانی که دچار اشتباه می‌شوند + فیلم

در برخی موارد لازم است اجازه دهیم تا فرزندانمان دچار اشتباه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اسماعیلی، مدرس دانشگاه در برنامه تلویزیونی گفت: بگذارید فرزندان در برخی موارد اشتباه کنند تا یاد بگیرند چگونه آن را حل کنند.

مطالب مرتبط
لزوم دادن فضا به فرزندانی که دچار اشتباه می‌شوند + فیلم
young journalists club

جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

لزوم دادن فضا به فرزندانی که دچار اشتباه می‌شوند + فیلم
young journalists club

برگزاری اردوی جهادی شهید دریس در مناطق کمتر برخوردار شازند + فیلم

لزوم دادن فضا به فرزندانی که دچار اشتباه می‌شوند + فیلم
young journalists club

زخمی پنهان که می‌تواند سبک زندگی و روابط ما را تحت تأثیر قرار دهد

پربیننده‌ترین‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم
۲۶۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۲۰۷

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم
۱۹۳

دویست و سی و هشتمین شب حضور مردم در خیابان‌ها + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم
۱۸۸

نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم
۱۴۲

زنگ خطر آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha