\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0645\u062f\u0631\u0633 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f \u062a\u0627 \u06cc\u0627\u062f \u0628\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f \u0686\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062d\u0644 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n