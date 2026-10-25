مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۳۶ اخطاریه زیست‌محیطی برای واحد‌های آلاینده استان صادر شده که این تعداد در مدت مشابه پارسال ۳۰ مورد بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۳۱۴ واحد صنعتی، معدنی، تولیدی و خدماتی در استان مورد نمونه‌برداری قرار گرفته‌اند که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۳۰۸ واحد بوده است.

او افزود: بررسی نتایج نمونه‌برداری‌ها در فصل بهار امسال به شناسایی ۵ واحد آلاینده منجر شد؛ این در حالی است که در بهار سال گذشته ۶ واحد به دلیل آلایندگی نتایج نمونه‌برداری در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته بودند.

خانی بیان کرد: تعداد واحد‌های مشمول عوارض سبز موضوع ماده ۲۷ نیز در بهار امسال به ۲۲ واحد رسید که در مقایسه با ۲۷ واحد در مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: با وجود کاهش تعداد واحد‌های مشمول عوارض سبز، تعداد اخطاریه‌های صادرشده در زمینه آلایندگی نتایج آنالیز‌های انجام‌شده افزایش یافته است.

او اظهار کرد: در فصل بهار امسال ۵ واحد و در مدت مشابه سال گذشته ۶ واحد نسبت به رفع مشکلات زیست‌محیطی خود اقدام نکردند.

خانی با اشاره به مهم‌ترین زمینه‌های آلودگی در واحد‌های صنعتی و تولیدی استان گفت: آلودگی هوا و پساب خروجی واحد‌ها از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی این بخش است و عدم خوداظهاری در پایش نیز از جمله موارد مطرح‌شده در زمینه تخلفات زیست‌محیطی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تصریح کرد: واحد‌های مشمول عوارض سبز در فهرست فصلی قرار می‌گیرند و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند؛ همچنین در صورت تکرار تخلف، پیگیری قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: محیط زیست ، اخطار زیست محیطی
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