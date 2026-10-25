باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برزیل در آستانه انتخاب میان تمدید ریاست‌جمهوری لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرا یا چرخش دوباره به راست با پیروزی فلاویو بولسونارو، سناتور و متحد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد.

بولسونارو در دور نخست انتخابات با بیش از ۲.۲ میلیون رأی بیشتر از لولا پیش افتاد، اما هیچ‌یک از نامزد‌ها اکثریت مطلق را کسب نکردند. او ۴۷ درصد و لولا ۴۵ درصد آرا را به دست آوردند و نظرسنجی‌ها از ادامه رقابتی نزدیک حکایت دارند.

لولا ۸۰ ساله که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ و بار دیگر از سال ۲۰۲۳ ریاست‌جمهوری را بر عهده داشته، در دوره‌های نخست خود با تکیه بر رشد اقتصادی و پرداخت کمک‌های نقدی، به کاهش فقر میلیون‌ها برزیلی کمک کرد. او پس از گذراندن بیش از یک سال زندان به دلیل محکومیت‌های فساد که بعداً لغو شدند، در سال ۲۰۲۲ برای سومین بار به ریاست‌جمهوری رسید.

با این حال، محبوبیت او در دوره کنونی به ۲۴ درصد کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره جرم و جنایت و هزینه‌های زندگی از عوامل این افت عنوان شده‌اند. لولا برای جلب حمایت رأی‌دهندگان، پرداخت‌های برنامه کمک اجتماعی بولسا فامیلیا را ۱۵ درصد افزایش داده و اقداماتی از جمله کاهش مالیات سوخت، بخشودگی بدهی میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک و افزایش احتمالی کمک‌هزینه دانشجویان را در دستور کار قرار داده است.

برنامه‌های بولسونارو

فلاویو بولسونارو، ۴۵ ساله، در صورت پیروزی می‌تواند نام خانوادگی خود را بار دیگر به قدرت بازگرداند. پدرش، ژائیر بولسونارو به دلیل تلاش برای کودتا و جلوگیری از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش به ۲۷ سال حبس محکوم شده و تحت بازداشت خانگی قرار دارد.

فلاویو تا حد زیادی از دستورکار فوق‌محافظه‌کارانه پدرش پیروی می‌کند، اما برای جذب رأی‌دهندگان میانه‌رو می‌کوشد لحن سیاسی خود را تعدیل کند. مقابله سخت‌گیرانه با جرم و جنایت از محور‌های اصلی کارزار اوست.

او وعده داده است با ساخت زندان‌های عظیم مشابه زندان‌های السالوادور با گروه‌های تبهکار مقابله کند، باند‌های فراملی را سازمان تروریستی معرفی کند و افراد ۱۶ ساله را در برخی پرونده‌ها همچون بزرگسالان محاکمه کند.

برزیل در حفاظت از جنگل‌های آمازون و مقابله با گرمایش جهانی نقش مهمی دارد. جنگل‌زدایی در دوره ریاست‌جمهوری ژائیر بولسونارو به رکورد رسید و پسر او نیز تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان را انکار کرده است.

فلاویو همچنین به دلیل اعتراف به دریافت میلیون‌ها دلار از دانیل وورکارو، بانکدار بدنام، برای تولید فیلمی درباره زندگی پدرش با انتقاد روبه‌رو شده است. او در ارتباط با این پرونده تحت تحقیق درباره فساد، پول‌شویی و فرار مالیاتی قرار دارد.

تأثیر احتمالی انتخابات برزیل بر روابط با آمریکا

لولا بار‌ها آمریکا را از مداخله در انتخابات برزیل برحذر داشته و دفاع از حاکمیت ملی را به یکی از محور‌های کارزار خود تبدیل کرده است.

ترامپ سال گذشته تعرفه ۵۰ درصدی بر کالا‌های برزیلی اعمال کرد و از جمله به محاکمه ژائیر بولسونارو استناد کرد. او امسال نیز تعرفه‌های تازه‌ای را با ادعای رویه‌های تجاری ناعادلانه وضع کرد؛ این در حالی بود که آمریکا با برزیل مازاد تجاری داشت.

ترامپ همچنین پس از میزبانی از فلاویو بولسونارو در کاخ سفید، بزرگ‌ترین گروه‌های قاچاق مواد مخدر برزیل را سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کرد.

پیروزی فلاویو بولسونارو، برزیل را در کنار کشور‌هایی مانند آرژانتین، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا و پرو قرار می‌دهد که در سال‌های اخیر دولت‌های نزدیک به ترامپ را انتخاب کرده‌اند.

انتخابات برزیل اجباری است و نزدیک به ۱۶۰ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. با این حال، بیش از ۳۳ میلیون نفر، معادل ۲۱ درصد واجدان شرایط در دور نخست شرکت نکردند. نتایج رأی‌گیری الکترونیکی نیز معمولاً ظرف چند ساعت پس از بسته شدن مراکز رأی‌گیری اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه