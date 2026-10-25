باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز یکشنبه اعلام کرد که در حال حاضر هیچ گفت‌وگویی درباره سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به روسیه در جریان نیست.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ریانووستی گفت: «فعلاً صحبتی در این باره مطرح نیست؛ همه نگاه‌ها به شنژن دوخته شده است.»

پیش‌تر، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، گفته بود که ولادیمیر پوتین ممکن است در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) که قرار است ماه نوامبر در شهر شنژن چین برگزار شود، با ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار کند.

منبع: بریکینگ دِ نیوز