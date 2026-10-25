مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران از تسهیل در فرآیند واگذاری پلاک ویژه جانبازان خبر داد و گفت: امکان دریافت پلاک ویژه برای جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، میثم اروز گفت: در راستای تکریم جانبازان معزز و تسهیل در دریافت خدمت «پلاک ویژه» برای تردد، با عنایت به مساعدت و همکاری پلیس راهور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با واگذاری پلاک ویژه به این عزیزان، مقرر شد علاوه بر جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد دارای مشکل جسمی حرکتی (با کدینگ‌های ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۶، ۱۰۵۵ و ۱۰۵۶ مورد تأیید کمیسیون پزشکی این بنیاد)، نیز بتوانند از این خدمت بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: از این رو، با توجه به برقراری وب‌سرویس، مشمولین می‌توانند با مراجعه به مراکز تعویض پلاک و ارائه شماره ملی و انجام استعلامات آنلاین توسط آن مرکز، از خدمت یادشده استفاده کنند.

مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: برای رعایت عدالت در بهره‌مندی از خدمات و ثبت در پرونده خدمات این عزیزان، اطلاعات افراد دریافت‌کننده پلاک ویژه به صورت وب‌سرویس به بنیاد شهید و. امور ایثارگران ارسال می‌شود.

اروز افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران از مجموعه پلیس راهور که نهایت همکاری را با بنیاد در راستای بهره‌مندی از پلاک ویژه و تسهیل در واردات خودرو را دارند، کمال قدردانی را دارد.