باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اطلاعیه صادرشده از سوی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، جریان آب شرب مشترکان ساکن در ضلع شمالی بلوار جمهوری شهر بندرعباس از ساعت ۶ صبح فردا به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

همچنین بر اساس این اطلاعیه، آب آشامیدنی ساکنان روستاهای شمال بندرعباس شامل «آبشورک»، «چهچکور»، دهستان «ایسین» و همچنین شهرک‌های صنعتی این محدوده نیز در همین بازه زمانی (به مدت ۲۴ ساعت) قطع می‌شود.

علاوه بر قطعی کامل در مناطق یادشده، روستاهای واقع در محدوده دو راهی میناب تا روستای باغو نیز طی این مدت با افت شدید فشار آب مواجه خواهند شد.

آبفای هرمزگان علت این اختلال در شبکه توزیع را انجام عملیات نگهداری دوره‌ای، تعمیرات اساسی مجموعه آب‌شیرین‌کن «شایا» و بازسازی و تعمیر خط انتقال هزار و ۲۰۰ متری عنوان کرده و از شهروندان و ساکنان این مناطق خواسته است ضمن ذخیره‌سازی مناسب، در مدت زمان اجرای عملیات نسبت به مدیریت مصرف آب اهتمام ورزند.

منبع :روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان