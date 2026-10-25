عسکرفراشاه متخصص طب سنتی ایران به این سوال پاسخ می دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ همه می‌گویند در فصل سرماخوردگی، شلغم یک معجزه است! اما آیا واقعاً از نظر طب سنتی این موضوع صحت دارد؟ 

محمدعسکرفراشاه متخصص طب سنتی ایران پاسخ داد: شلغم مقوی دستگاه گوارش است و روند درمان بیماری‌های معده و روده را بهبود می‌بخشد.

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وی افزود:شلغم به علت داشتن ویتامین B۱ درمان موثری برای کم خونی محسوب می‌شود.

به گفته وی، شلغم مهم‌ترین گیاه ضد سرطان است که می‌تواند مواد سمی را از بدن خارج کند و برای درمان بیماری‌ها در فصل سرما مناسب است علاوه بر آن شلغم حاوی آهن، ید و تمام ویتامین‌هاست که می‌تواند تمام ویروس‌ها را از بدن خارج کند.

برچسب ها: مصرف شلغم ، فصل پاییز و زمستان ، سرماخوردگی شدید ، گیاهان دارویی
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