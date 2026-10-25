سامانه هوش مصنوعی برای شناسایی سارقان و کلاهبرداران در واحدهای طلا و جواهر رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاضی اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در مراسم رونمایی از سامانه «چشم هوشمند» برای پیشگیری از سرقت و کلاهبرداری در بازار طلا و جواهر، با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه ارتقای ایمنی و پیشگیری از وقوع جرم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول با صنف طلا و جواهر برای توسعه و عملیاتی‌سازی سازوکار‌های هوشمند پیشگیری از جرایم تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت مشارکت اصناف در پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: انتظار می‌رود بخشی از فعالیت‌های صنفی به حوزه پیشگیری اختصاص یابد؛ چراکه این رویکرد علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های اعضای صنف، می‌تواند موجب افزایش اطمینان در بازار شود و با اهداف نهاد‌های حاکمیتی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز هم‌راستاست.

قاضی اکبری با قدردانی از پیشگامی فعالان این حوزه در استفاده از فناوری‌های جدید افزود: تلاش خواهیم کرد از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان و اعضای صنف، سازوکار‌های پیشنهادی را بررسی کنیم و در چارچوب قوانین و مقررات، حمایت‌های لازم را برای توسعه و اجرای این اقدامات به عمل آوریم.

ضرورت اطلاع‌رسانی سریع برای پیشگیری از سرقت و کلاهبرداری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به حساسیت فعالیت صنف طلا و جواهر تصریح کرد: در این صنف، به دلیل ماهیت فعالیت و ارزش بالای کالاها، موضوعاتی مانند سرقت و کلاهبرداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و زمان در شناسایی و مقابله با این جرایم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ازاین‌رو، اطلاع‌رسانی سریع و به‌موقع به اعضای صنف و مراجع مسئول، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

او ادامه داد: اتصال این سامانه به ظرفیت‌های پلیس می‌تواند زمینه انتقال سریع اطلاعات را فراهم کند و به شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و افزایش سرعت واکنش در برابر جرایم کمک کند.

اکبری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: باید با همکاری دادستانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و پلیس آگاهی، سازوکاری قانونی و اجرایی برای این طرح تعریف شود تا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امکان عملیاتی‌سازی آن در کوتاه‌ترین زمان فراهم شود.

ضرورت کاهش هزینه‌های اجرای سامانه برای اعضای صنف

او همچنین با اشاره به اهمیت استقبال و مشارکت اعضای صنف در اجرای طرح گفت: طراحی و پیاده‌سازی این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل هزینه را برای واحد‌های صنفی به همراه داشته باشد. استفاده از ظرفیت تجهیزات موجود، از جمله دوربین‌های نصب‌شده در واحد‌های صنفی، می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و تسهیل اجرای طرح مؤثر باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه طراحی این سامانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی اظهار کرد: اقداماتی که در این حوزه انجام شده، ظرفیت ارزشمندی برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد می‌کند و لازم است دستگاه‌های مسئول نیز با حمایت و همکاری، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از آن را فراهم کنند.

اکبری در پایان از برگزاری جلسه‌ای تخصصی در کمیته پیشگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان دادستانی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و پلیس آگاهی خبر داد و تأکید کرد: در این نشست، ابعاد مختلف طرح، الزامات قانونی و شیوه‌های همکاری بررسی خواهد شد تا با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و صنف طلا و جواهر، زمینه اجرای سریع و مؤثر این طرح فراهم شود.

سعیدرضا چپریان، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان فارس، از رونمایی سامانه «چشم هوشمند» با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی خبر داد و گفت: این سامانه با هدف افزایش امنیت واحد‌های صنفی طلا و جواهر و پیشگیری از سرقت‌های سریالی و کلاهبرداری طراحی شده است.

چپریان با تشریح نحوه عملکرد این سامانه اظهار کرد: تصاویر افراد دارای سابقه سرقت و کلاهبرداری در پایگاه داده سرور سامانه ذخیره می‌شود و با نصب نرم‌افزار مربوطه و اتصال دوربین‌های موجود در واحد‌های صنفی به سیستم، امکان شناسایی افراد ثبت‌شده در این پایگاه داده فراهم می‌شود.

او افزود: در صورت ورود فردی که تصویر او در سامانه ثبت شده است به یک واحد صنفی، هشدار از طریق اپلیکیشن نصب‌شده روی تلفن همراه طلافروش و تابلوی اعلام نرخ مستقر در مغازه نمایش داده می‌شود تا فعال صنفی با آگاهی بیشتری نسبت به موقعیت پیش‌آمده اقدام کند.

چپریان با اشاره به قابلیت استفاده از تجهیزات معمولی در اجرای این طرح بیان کرد: برای بهره‌مندی از این سامانه، در بسیاری از موارد می‌توان از دوربین‌های موجود در مغازه یا یک وب‌کم معمولی استفاده کرد و با نصب نرم‌افزار مربوطه، امکان دریافت هشدار‌های امنیتی را فراهم ساخت.

او با بیان اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، کاهش خسارت‌های وارده به فعالان صنف طلا و جواهر است، ادامه داد: کلاهبرداری‌های اینترنتی، بدل‌اندازی و سرقت‌های تکرارشونده، خسارت‌های قابل‌توجهی به همکاران ما وارد کرده و در برخی موارد نیز به مسدود شدن حساب‌های بانکی آنان منجر شده است. استفاده از فناوری‌های هوشمند می‌تواند به افزایش آگاهی و پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی کمک کند.

چپریان همچنین بر اهمیت همکاری نیروی انتظامی در تکمیل و توسعه این سامانه تأکید کرد و گفت: در صورت همکاری مراجع انتظامی و فراهم شدن امکان دسترسی قانونی به اطلاعات و تصاویر افراد دارای سابقه جرم، می‌توان داده‌های معتبر را با سامانه هماهنگ کرد و ظرفیت شناسایی و هشداردهی آن را افزایش داد.

او در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در انتشار تصاویر افراد تصریح کرد: میان انتشار عمومی تصاویر افراد و استفاده از اطلاعات برای صدور هشدار امنیتی تفاوت وجود دارد و توسعه این قابلیت‌ها باید با در نظر گرفتن ضوابط قانونی و حقوق افراد انجام شود.

چپریان در پایان با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی سریع در پیشگیری از وقوع جرائم گفت: شناسایی به‌موقع افراد مشکوک و افزایش هوشیاری فعالان صنفی می‌تواند در جلوگیری از تکرار سرقت‌ها و کاهش تعداد قربانیان مؤثر باشد؛ ازاین‌رو، توسعه همکاری میان فعالان صنف طلا و جواهر و نیروی انتظامی در کنار استفاده از فناوری‌های نوین، ضرورتی انکارناپذیر است.