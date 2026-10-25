باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام پس از یک هفته کش و قوس و التماس و درخواست زلنسکی از ترامپ، اوکراین می‌گوید اختلال استارلینک به حالت عادی بازگشته است. ماجرا از زمانی آغاز شد که قطع ناگهانی و چشمگیر خدمات اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» در خطوط مقدم، فرماندهان و نیرو‌های نظامی اوکراین را در بهت فرو برد و تحرکات نظامی آنها را به‌طور کامل فلج کرد. شبکه‌ای که شریان حیاتی ارتباطات، هدایت پهپاد‌ها و هماهنگی واحد‌های توپخانه کی‌یف به شمار می‌رود، تنها با یک تغییر فنی یا تصمیم سیاسی در آن‌سوی اقیانوس اطلس از کار افتاد. مرور آنچه اتفاق افتاد، پرده‌برداری عریان از یک عبرت تاریخی شد؛ آینه‌ای تمام‌نما از کشوری که تمام ساختار دفاعی، ارتباطی و حاکمیتی خود را به ریموت‌کنترل‌های کاخ سفید و شرکت‌های خصوصی آمریکایی سپرده است.

شریان حیاتی در تصاحب دیگری

مرور اتفاقات هفته گذشته نشان می‌دهد کی‌یف حتی اختیار ساده‌ترین ابزار‌های میدانی خود را ندارد. کوری تاکتیکی جبهه اوکراین در پی این اختلال، اثبات کرد ساختار سیاسی زلنسکی، کشور را به یک پیاده‌نظام بی‌اختیار و آزمایشگاه تسلیحاتی برای غرب تنزل داده است. سران کی‌یف، زمین، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی کشورشان را روی میز قمار غرب شرط‌بندی کرده‌اند، در حالی که شریان حیاتی آنها در دست صاحبان آمریکایی است که هر زمان اراده کنند، می‌توانند با فشار یک دکمه، ماشه فلج‌سازی همان جبهه را بکشند.

فکت‌های میدانی تحولات اخیر نشان می‌دهد صورتحساب خدمات استارلینک و تجهیزات موشکی اوکراین نه توسط کی‌یف، بلکه مستقیماً از بودجه‌های مصوب پنتاگون پرداخت می‌شود. این رویداد، تصویر دقیقی از عاقبت واگذاری امنیت ملی به چک‌های بی‌محل و فناوری‌های عاریه‌ای غرب است؛ تحقیر ملی به دست کسانی که خود را متحد راهبردی کی‌یف می‌نامیدند.

معاملات پشت‌پرده تورم و نفت

اما برای درک عمق این وابستگی، باید ابعاد پشت‌پرده و شواهد اقتصادی-سیاسی را هم خواند. در حالی که مقامات کی‌یف ساده‌لوحانه گمان می‌کنند واشنگتن با همه توان برای آنها خواهد جنگید، در کاخ سفید و لابی‌های قدرت آمریکا، خط‌مشی‌ها بر مدار تورم، قیمت سوخت و نظرسنجی‌های انتخاباتی تنظیم می‌شود. اخبار منتشر شده در هفته‌های گذشته از توافقات میان واشنگتن و مسکو برای کنترل روانی بازار جهانی انرژی خبر می‌دهند. آمریکا به هیچ‌وجه تمایل ندارد فشار اقتصادی ناشی از جهش قیمت نفت و بنزین، افکار عمومی و انتخابات داخلی‌اش را زیر ضرب ببرد.

همگان شاهد بودند در چندین برهه، کاخ سفید رسماً از اوکراین خواسته از حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی روسیه دست بردارد، چرا که ضربه به صادرات نفت روسیه به معنای صعود قیمت جهانی سوخت و فشار مستقیم بر جیب شهروندان آمریکایی است. اینجاست که تعارض منافع عریان می‌شود؛ اوکراین برای بقای خود نیازمند ضربه به شریان‌های اقتصادی روسیه است، اما آمریکا برای کنترل تورم و قیمت پمپ‌بنزین‌هایش، حریم امن اقتصادی روسیه را خط قرمز خود قرار می‌دهد! وقتی کی‌یف از این خطوط قرمز عدول کند یا ساز ناکوک بزند، اهرم‌هایی نظیر قطع استارلینک یا تأخیر در بسته‌های تسلیحاتی، در دسترس‌ترین گوشمالی از سوی واشنگتن خواهد بود.

قربانی‌شدن در مسلخ محاسبات واشنگتن

روایت جامع این بحران، ماهیت واقعی روابط واشنگتن و کی‌یف را برملا می‌کند. در واشنگتن نگاه به اوکراین صرفاً به عنوان یک ابزار ارزان‌قیمت برای تضعیف رقبای ژئوپلیتیک است؛ ابزاری که تاریخ مصرف مشخصی دارد و با کوچک‌ترین تغییر در شاخص‌های بورس یا تورم آمریکا، به حاشیه رانده می‌شود.

تعارضات شدید داخلی در واشنگتن بر سر تداوم هزینه‌کرد‌های میلیاردی و تمرکز بر بازار انرژی نشان می‌دهد منافع ملی آمریکا هیچ پیوند ذاتی با بقای اوکراین ندارد. بحران یک‌هفته‌ای استارلینک و دست‌انداز‌های نفتی غرب، یک زنگ خطر و درس عبرت آشکار برای تمام رژیم‌هایی است که امنیت، اقتصاد و حاکمیت خود را به آمریکا گره می‌زنند؛ کشوری که اختیار ارتباطات جنگی و حدود عملیات نظامی‌اش دست دیگری باشد، پیش از آنکه در میدان نبرد شکست بخورد، بازی استقلال را باخته است و عاقبتی جز ویرانی، تحقیر و سرسپردگی محض نخواهد داشت.

منبع: روزنامه قدس