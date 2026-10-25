باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در بازدید از مدرسه‌ای در مناطق عشایری بخش منج، روایتی از تلاش، امید و آرزو‌های کودکانی بود که در دل کوه و دشت، مسیر علم‌آموزی را دنبال می‌کنند.

در این مدرسه ساده، لبخند‌های کودکانه و دفتر‌های مشق رنگارنگ، تصویری از امید به آینده را ترسیم می‌کرد. کودکانی که با وجود فاصله‌های طولانی، شرایط دشوار مسیر و کمبود امکانات، همچنان با اشتیاق در کلاس درس حاضر می‌شوند.

در این میان، تلاش معلمانی که با امکانات محدود، علاوه بر آموزش الفبا، بذر امید و انگیزه را در دل دانش‌آموزان می‌کارند، جلوه‌ای ارزشمند از تعهد به تعلیم و تربیت در مناطق عشایری است.

این بازدید بار دیگر اهمیت توجه به نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان عشایری، فراهم‌کردن امکانات مناسب تحصیلی و شنیدن مطالبات کودکانی را یادآور شد که آینده این سرزمین را می‌سازند.

عشایر، میراث‌داران اصالت و فرهنگ این سرزمین‌اند و کودکان آنان سرمایه‌های ارزشمند فردای ایران. سرمایه‌هایی که شکوفایی استعدادهایشان در گرو توجه، حمایت و فراهم‌شدن فرصت‌های برابر آموزشی است.