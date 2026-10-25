در بازدید از مدرسه‌ای در مناطق عشایری بخش منج، جلوه‌هایی از تلاش معلمان، امید کودکان و ضرورت توجه به نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان عشایری به تصویر کشیده شد. کودکانی که با وجود دشواری مسیر و محدودیت امکانات، با شوق آموختن، رؤیا‌های بزرگی برای آینده خود دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در بازدید از مدرسه‌ای در مناطق عشایری بخش منج، روایتی از تلاش، امید و آرزو‌های کودکانی بود که در دل کوه و دشت، مسیر علم‌آموزی را دنبال می‌کنند.

در این مدرسه ساده، لبخند‌های کودکانه و دفتر‌های مشق رنگارنگ، تصویری از امید به آینده را ترسیم می‌کرد. کودکانی که با وجود فاصله‌های طولانی، شرایط دشوار مسیر و کمبود امکانات، همچنان با اشتیاق در کلاس درس حاضر می‌شوند.

در این میان، تلاش معلمانی که با امکانات محدود، علاوه بر آموزش الفبا، بذر امید و انگیزه را در دل دانش‌آموزان می‌کارند، جلوه‌ای ارزشمند از تعهد به تعلیم و تربیت در مناطق عشایری است.

این بازدید بار دیگر اهمیت توجه به نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان عشایری، فراهم‌کردن امکانات مناسب تحصیلی و شنیدن مطالبات کودکانی را یادآور شد که آینده این سرزمین را می‌سازند.

عشایر، میراث‌داران اصالت و فرهنگ این سرزمین‌اند و کودکان آنان سرمایه‌های ارزشمند فردای ایران. سرمایه‌هایی که شکوفایی استعدادهایشان در گرو توجه، حمایت و فراهم‌شدن فرصت‌های برابر آموزشی است.

برچسب ها: مدارس عشایری ، مناطق محروم
خبرهای مرتبط
برگزاری آزمون لیگ علمی پایا در چهارمحال و بختیاری
آموزش رشته شنا به شش هزار و ۵۳۶ دانش‌آموز در چهارمحال و بختیاری
پیش بینی غربالگری ۵ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در لردگان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از تکمیل شبکه دیناران تا احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اردل
از شور پژوهش تا ثبت خاطرات در رویداد علمی دانشجویان منطقه ۷ کشور + تصویر
آزادسازی بستر و حریم رودخانه دستنا برای پیشگیری از مخاطرات سیلاب
چشم‌انتظاری کودکان عشایری برای فردایی روشن‌تر+فیلم
داوری ۳۰۰ مقاله علمی در کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان کشور + فیلم
هشدار زرد هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری
ممنوعیت صادرات و عرضه محصولات گیاهی فاقد شناسنامه در چهارمحال و بختیاری / هشدار جدی به تولیدکنندگان و سردخانه‌داران
آخرین اخبار
از شور پژوهش تا ثبت خاطرات در رویداد علمی دانشجویان منطقه ۷ کشور + تصویر
آزادسازی بستر و حریم رودخانه دستنا برای پیشگیری از مخاطرات سیلاب
داوری ۳۰۰ مقاله علمی در کنگره پژوهش و فناوری دانشجویان کشور + فیلم
ممنوعیت صادرات و عرضه محصولات گیاهی فاقد شناسنامه در چهارمحال و بختیاری / هشدار جدی به تولیدکنندگان و سردخانه‌داران
هشدار زرد هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری
چشم‌انتظاری کودکان عشایری برای فردایی روشن‌تر+فیلم
از تکمیل شبکه دیناران تا احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اردل