باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت بور دریلینگ لیمیتد اعلام کرد سکوی حفاری «پروسپکتور ۵» روز یکشنبه، هنگام انجام عملیات جکینگ در آب‌های ساحلی گابن و در آستانه آغاز عملیات حفاری، غرق شد.

به گفته این شرکت، از مجموع ۱۱۵ نفری که هنگام حادثه در سکو حضور داشتند، پنج نفر مفقود شده‌اند.

بور دریلینگ لیمیتد در بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاعات اولیه حاکی از آن است که هنگام انجام فعالیت‌های مقدماتی بارگذاری، بستر به‌طور ناگهانی فرورفته و این اتفاق باعث از دست رفتن تعادل سکو و در نهایت غرق شدن آن شده است.

سکوی حفاری «پروسپکتور ۵» متعلق به شرکت بور دریلینگ لیمیتد است و این شرکت بهره‌برداری از آن را نیز بر عهده دارد. این سکو برای پشتیبانی از عملیات حفاری شرکت بی‌دبلیو انرژی در آب‌های ساحلی گابن فعالیت می‌کند.

منبع: رویترز