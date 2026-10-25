سکوی حفاری شرکت بور دریلینگ لیمیتد در آب‌های ساحلی گابن غرق شد و پنج نفر مفقود شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شرکت بور دریلینگ لیمیتد اعلام کرد سکوی حفاری «پروسپکتور ۵» روز یکشنبه، هنگام انجام عملیات جکینگ در آب‌های ساحلی گابن و در آستانه آغاز عملیات حفاری، غرق شد.

به گفته این شرکت، از مجموع ۱۱۵ نفری که هنگام حادثه در سکو حضور داشتند، پنج نفر مفقود شده‌اند.

بور دریلینگ لیمیتد در بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاعات اولیه حاکی از آن است که هنگام انجام فعالیت‌های مقدماتی بارگذاری، بستر به‌طور ناگهانی فرورفته و این اتفاق باعث از دست رفتن تعادل سکو و در نهایت غرق شدن آن شده است.

سکوی حفاری «پروسپکتور ۵» متعلق به شرکت بور دریلینگ لیمیتد است و این شرکت بهره‌برداری از آن را نیز بر عهده دارد. این سکو برای پشتیبانی از عملیات حفاری شرکت بی‌دبلیو انرژی در آب‌های ساحلی گابن فعالیت می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: حوادث بین الملل ، سکوی حفاری دریایی
خبرهای مرتبط
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
نشست اضطراری ناتو درباره حملات پهپادی به کشتی‌ها در دریای سیاه
از جعبه‌های آیفون تا هشدار انتشار مواد خطرناک؛
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
آخرین اخبار
اوشاکوف: مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه است
گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
زخمی شدن سه غیرنظامی در تیراندازی افراد مسلح در شمال سوریه
پوتین اتهام نقش‌آفرینی روسیه در ناآرامی‌های اروپا را رد کرد
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
روسیه از حمله به یک کشتی باری و مراکز پشتیبانی اوکراین خبر داد
ادعای عربستان درباره رهگیری ۱۱ موشک انصارالله یمن
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گسترش پنهانی توان موشکی عربستان با کمک احتمالی چین
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
کرملین: فعلاً مذاکره‌ای درباره سفر ترامپ به روسیه در جریان نیست
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
پلیس پرتغال اردوگاه معترضان به بحران مسکن در لیسبون را برچید
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
هزینه روزانه جنگ اوکراین با روسیه در سال ۲۰۲۷ از ۴۷۰ میلیون دلار فراتر می‌رود
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
ادعا‌های جنجالی ترامپ؛ از «تصاحب» گرینلند و ونزوئلا تا نابودی ادعایی توان نظامی ایران
زخمی شدن دست‌کم ۱۲ نفر در تیراندازی فلوریدا
العربیه: ایران از طریق میانجی‌ها پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است
ایلان ماسک: اوکراین از استارلینک برای کشتن افراد استفاده کرده است
دست‌کم ۴۰ نفر در حمله افراد مسلح به روستایی در نیجریه کشته شدند
بازداشت نزدیک به هزار نفر در اعتراضات سراسری فرانسه