باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده‌هایی که به امید ورود فرزندانشان به دانشگاه‌های خارجی به سراغ مدارس آنلاین بین‌المللی می‌روند ممکن است سالانه بیش از یک‌ونیم میلیارد تومان هزینه کنند.

تبلیغ مدارس آنلاین خارجی در فضای مجازی، خانواده‌هایی را که به دنبال ورود فرزندانشان به دانشگاه‌های بین‌المللی یا فراهم‌کردن زمینه مهاجرت هستند به پرداخت شهریه‌های سنگین و گاه بیش از ۱.۵ میلیارد تومان در سال ترغیب می‌کند.

در سال‌های اخیر با گسترش آموزش مجازی، امکان تحصیل در مدارس کشور‌های دیگر بدون خروج از ایران به یکی از گزینه‌های پیش روی برخی خانواده‌ها تبدیل شده است. با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توان به وب‌سایت‌هایی رسید که تحصیل آنلاین در نظام آموزشی کشور‌هایی مانند کانادا را تبلیغ می‌کنند و از امکان دریافت دیپلم خارجی بدون نیاز به سفر و اقامت در کشور مقصد خبر می‌دهند.

بخشی از خانواده‌ها که به این شیوه روی می‌آورند تصور می‌کنند که تحصیل در این مدارس، شانس پذیرش در دانشگاه‌های خارجی یا مهاجرت در آینده را آسانتر می‌کند به همین دلیل حاضرند هزینه‌های سنگینی را برای ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس آنلاین پرداخت کنند.

شهریه‌های دلاری

یکی از جذابیت‌هایی که در تبلیغات مدارس آنلاین خارجی مشاهده می‌شود، حذف هزینه‌های سفر، ویزا و اقامت است. در این الگو، دانش‌آموز می‌تواند از داخل ایران دروس یک برنامه آموزشی خارجی را بگذراند و مدرک تحصیلی دریافت کند.

برخی از این مراکز شهریه را به‌صورت سالانه و برخی دیگر بر اساس تعداد درس‌های انتخابی محاسبه می‌کنند. در اطلاعات ارائه‌شده درباره بعضی مدارس آنلاین در کانادا هزینه سالانه تحصیل حدود ۷ تا ۸ هزار دلار است که با پول ایران بیش از ۱.۵ میلیارد تومان است.

البته فعالیت یک مدرسه در کشور مبدأ و ارائه برنامه آموزشی خارجی به‌تنهایی به معنای تأیید آن از سوی وزارت آموزش‌وپرورش ایران نیست. خانواده‌ها باید میان اعتبار احتمالی یک مدرک در نظام آموزشی کشور صادرکننده و امکان پذیرش آن در نظام آموزشی ایران تفاوت قائل شوند.

هشدار آموزش‌وپرورش درباره مدارس آنلاین خارجی

محمد سلیمی رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش‌وپرورش، درباره فعالیت مراکزی با عنوان مدارس آنلاین خارجی هشدار داد و گفت: این مراکز با الگوبرداری از الگو‌های آموزش در خانه یا «هوم‌اسکولینگ» اقدام به جذب دانش‌آموزان ایرانی می‌کنند.

به گفته سلیمی، این مؤسسات مجوز تأسیس یا تأییدیه نظارتی از وزارت آموزش‌وپرورش ایران دریافت نکرده‌اند و فعالیت آنها در نظام تعلیم‌وتربیت کشور وجاهت قانونی ندارد.

وی با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان این مراکز تأکید کرد: اسامی آنها در سامانه‌های رسمی آموزش‌وپرورش ایران، از جمله سناد یا سیدا، ثبت نمی‌شود. در نتیجه، دانش‌آموزانی که صرفاً از طریق این مؤسسات تحصیل می‌کنند، ممکن است از نظر پرونده تحصیلی در نظام رسمی کشور با بلاتکلیفی مواجه شوند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور همچنین اعلام کرده است: مدارک صادرشده از این مراکز در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی مورد بررسی و ارزشیابی قرار نخواهد گرفت؛ موضوعی که می‌تواند ادامه تحصیل این دانش‌آموزان در دانشگاه‌های داخل کشور یا ورود آنها به مقاطع بالاتر را با مشکل جدی روبه‌رو کند.

ثبت‌نام از مسیر‌های غیررسمی

پیش از این نیز کانون تربیت اسلامی درباره گسترش ثبت‌نام دانش‌آموزان ایرانی در مدارس آنلاین خارجی هشدار داده بود. در این هشدار، به فعالیت برخی مؤسسات و افرادی اشاره شده بود که با استفاده از ارتباطات خود در مدارس، زمینه ثبت‌نام دانش‌آموزان مسلط به زبان‌های خارجی را در مدارس آنلاین کشور‌های دیگر فراهم می‌کنند.

در این گزارش همچنین ادعا شده بود که برخی دانش‌آموزان با توافق‌هایی غیررسمی بدون حضور فعال در مدارس ایران صرفاً در امتحانات شرکت می‌کنند تا مدرک تحصیلی داخلی دریافت کنند. در روشی دیگر نیز به گفته این تشکل، بعضی دانش‌آموزان نخبه به شرکت در کلاس‌های فوق‌برنامه، علمی و فرهنگی کالج‌های آنلاین خارجی تشویق می‌شوند و در ازای پرداخت مبالغی، گواهینامه یا توصیه‌نامه‌هایی برای استفاده در فرایند‌های احتمالی بورسیه دریافت می‌کنند.

یکی از انگیزه‌های اصلی خانواده‌ها برای انتخاب این مسیر، تصور افزایش شانس ورود فرزندانشان به دانشگاه‌های خارج از کشور است. با این حال، داشتن مدرک یک مدرسه آنلاین لزوماً به معنای پذیرش در دانشگاه خارجی نیست.

اگر خانواده‌ای بخواهد از این مدرک برای ادامه تحصیل در ایران استفاده کند، مسئله متفاوت خواهد بود. مطابق توضیحات رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، مدارک مراکز آنلاین اساساً در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی بررسی نمی‌شوند. در چنین شرایطی پرداخت چند سال شهریه دلاری ممکن است به دریافت مدرکی منجر شود که برای ادامه تحصیل در ایران قابل استفاده نباشد.

سیدمحمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز با اشاره به فعالیت مدارس آنلاین خارجی در داخل کشور گفته است که این مراکز در مقاطع مختلف تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی را جذب می‌کنند و برخی از آنها مدارک رسمی یا بین‌المللی ارائه می‌دهند.

آقامیری با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در حوزه آموزش و فضای مجازی، این پرسش را مطرح کرده است که نظام آموزشی کشور برای پنج سال آینده چه تصویری از مدارس ترسیم کرده و چه برنامه‌ای برای مواجهه با تحولات آموزش در بستر دیجیتال دارد.

خانواده‌ها نباید با آرزوی آینده‌ای بهتر فریب تبلیغات را بخورند. مدرکی که با عنوان خارجی یا بین‌المللی عرضه می‌شود به دلیل نام کشور صادرکننده یا هزینه بالای دریافت آن معتبر و قابل استفاده نیست. هشدار‌های رسمی درباره فعالیت برخی از این مراکز، ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی و نظارت مؤثر بر تبلیغات آموزشی را دوچندان می‌کند تا خانواده‌ها برای آینده فرزندانشان سرمایه‌های زندگی خود را در مسیری قرار ندهند که پایان آن به‌جای فرصت تحصیلی بلاتکلیفی و خسارت مالی باشد.

منبع: تسنیم