باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چه کسی اولین نفری که وارد بهشت می‌شود؟ + فیلم

حضرت فاطمه (س) جایگاه ویژه‌ای در نزد پروردگار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام محمد جنتی، کارشناس مذهبی در برنامه تلویزیونی گفت: اولین شخصیتی که وارد بهشت می‌شود حضرت فاطمه زهرا (س) است.

مطالب مرتبط
چه کسی اولین نفری که وارد بهشت می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

دلیل اهمیت شهادت حضرت زهرا (س) و توجه به آن + فیلم

چه کسی اولین نفری که وارد بهشت می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

نصب کتیبه‌های ویژه ایام فاطمیه در حرم رضوی + فیلم

چه کسی اولین نفری که وارد بهشت می‌شود؟ + فیلم
young journalists club

جایگاه داشتن معرفت نسبت به حضرت زهرا (س) + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم
۴۴۶

ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم
۴۰۶

بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۳۹۷

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
۳۷۱

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
مسیر اشتباه سران جمهوری آذربایجان در مبارزه با حجاب + فیلم
۳۶۲

مسیر اشتباه سران جمهوری آذربایجان در مبارزه با حجاب + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha