معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: نقشه هوش مصنوعی حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تدوین شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - رامین کردی معاون فناوری و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم استفاده از هوش مصنوعی در سلامت گفت: استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در پروژه های علوم پزشکی موضوع مهمی است. در دو سال قبل نقشه هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی تدوین شده است.

کردی تاکید کرد: شیوه نامه استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش های علمی و تحقیقات نگارش شده است.

او تاکید کرد: برای طرح های مرتبط با هوش مصنوعی ۷۰ میلیارد تومان داده شده و قرار است ۷۰ میلیارد تومان دیگر در نظر گرفته شود.

در ادامه مراسم محمد تقی طالبیان رئیس بیمارستان سینا گفت: بیمارستان سینا یکی از قدیمی ترین مراکز درمانی کشور با قدمت ۱۵۶ سال است.

به گفته وی، اولین پیوند کلیه در بیمارستان سینا انجام شده است و بیمارستان سینا با ۱۵۶ سال سابقه خدمت‌رسانی به بیماران، قدیمی‌ترین بیمارستان کشور و نخستین بیمارستان نوین ایران شناخته می‌شود. بسیاری از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی برای نخستین بار در این مرکز ارائه شده‌اند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی نخستین بخش اورژانس دولتی، نخستین آزمایشگاه کلاسیک، خدمات اولیه پاتولوژی و اورولوژی و انجام نخستین پیوند کلیه از فرد مرگ‌مغزی از جمله افتخارات این بیمارستان است. همچنین نخستین ترمیم آئورت شکمی در حوزه جراحی عروق در این مرکز انجام شده است.

طالبیان با اشاره به رونمایی از نخستین تمبر یادبود هوش مصنوعی در حوزه سلامت افزود: موضوع هوش مصنوعی در بیمارستان ها و مراکز درمانی مسئله مهمی است.

آینده دنیا و به خصوص حوزه سلامت و پزشکی متاثر از هوش مصنوعی است

در ادامه مراسم، شیخی معاون پژوهشگاه فناوری و اطلاعات گفت: آینده دنیا و به خصوص حوزه سلامت و پزشکی متاثر از هوش مصنوعی است؛ آموزش هوش مصنوعی یکی از موضوعات مهم در جهان محسوب می شود.

به گفته وی گمنام سازی داده ها در حوزه پزشکی موضوعی با اهمیت است و زیرساخت های خوبی در پژوهشگاه فناوری و اطلاعات فراهم خواهد شد.

محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با اشاره به سرعت تحولات فناوری گفت: هوش مصنوعی با شتاب زیادی در حال پیشرفت است و ما عملاً انتخابی جز حرکت در این مسیر نداریم، اما باید در کنار استفاده از ظرفیت‌های آن، منافع ملی خود را نیز در نظر بگیریم.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری گسترده کشورهای همسایه در حوزه هوش مصنوعی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این فناوری است. هوش مصنوعی تقریباً در تمام حوزه‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن، استفاده از حجم گسترده داده‌ها برای تصمیم‌سازی دقیق‌تر است.

شیخی با بیان اینکه حوزه پزشکی از ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی برخوردار است، توضیح داد: تصاویر پزشکی، نتایج آزمایشگاهی و سایر داده‌های سلامت منابع ارزشمندی هستند که با آموزش صحیح سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توان از آنها به‌عنوان بازوی کمکی پزشکان استفاده کرد؛ البته این موضوع به معنای اتکای صددرصدی به فناوری نیست.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پزشکی شخصی‌سازی‌شده را یکی از حوزه‌های مهم کاربرد هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: امروز از این فناوری برای توسعه روش‌های تشخیصی و درمانی متناسب با شرایط هر بیمار استفاده می‌شود.

وی ادامه داد:سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) برای حدود ۱۶۰۰ محصولی که هوش مصنوعی در آنها نقش دارد، مجوز صادر کرده است. این آمار نشان‌دهنده سرعت گسترش کاربرد این فناوری در حوزه سلامت است.

حفاظت از اطلاعات شخصی بیماران باید از اصول اساسی توسعه هوش مصنوعی در نظام سلامت باشد

شیخی در عین حال بر ضرورت حفاظت از داده‌های سلامت تأکید کرد و گفت: نباید داده‌های حساس و اطلاعات بیماران بدون ضابطه در اختیار سامانه‌های خارج از کشور قرار گیرد. گمنام‌سازی داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی بیماران باید از اصول اساسی توسعه هوش مصنوعی در نظام سلامت باشد.

وی با استقبال از آغاز این حرکت در بیمارستان سینا بیان کرد: خوشحالیم که چنین رویدادی در قدیمی‌ترین بیمارستان کشور برگزار می‌شود. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آمادگی دارد در مسیر توسعه فعالیت‌های ملی هوش مصنوعی در حوزه سلامت همکاری کند.

اطلاعات محرمانه بیماران نباید در سامانه های هوش مصنوعی ثبت شود

درادامه مراسم، شاهین آخوندزاده معاون فناوری وزارت بهداشت گفت: حجم سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی در کشور عربستان بالاتر از ایران است و باید در کشور در این حوزه سرمایه گذاری بیشتری انجام شود.

به گفته وی دانشجویان در حوزه هوش مصنوعی جلوتر از استادان هستند.

آخوند زاده تاکید کرد: کارشناسان بر این باور هستند که اطلاعات محرمانه بیماران نباید در سامانه های هوش مصنوعی ثبت شود.

وی افزود: هوش مصنوعی یک همکار پژوهشی توانمند است و از هوش مصنوعی برای تقویت تفکر علمی استفاده می شود.