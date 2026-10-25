باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- شرکت کول‌پد از یک گوشی هوشمند جدید رونمایی کرده است که قرار است به‌صورت جهانی عرضه شود و با دیگر دستگاه‌های مبتنی بر اندروید به رقابت بپردازد.

این گوشی با نام «Coolpad Cool X Wide» از طراحی زیبا و متمایزی برخوردار است؛ ابعاد آن ۱۵۰.۳ در ۹۴.۵ در ۹ میلی‌متر بوده و ۲۰۹ گرم وزن دارد.

این دستگاه به یک نمایشگر ۶.۳۸ اینچی از نوع IPS LCD مجهز شده است که دارای وضوح ۷۲۰ در ۱۱۵۸ پیکسل، نسبت تصویر ۱۶:۱۰، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۲۱۴ پیکسل در هر اینچ (ppi) است.

این گوشی با سیستم‌عامل اندروید ۱۶ اجرا می‌شود و قدرت پردازشی آن توسط تراشه «مدیاتک هلیو G۹۹» (MediaTek Helio G۹۹) به همراه پردازنده گرافیکی «Mali-G۵۷ MC۲» تأمین می‌گردد. این محصول در نسخه‌هایی با ۸ یا ۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود و همچنین دارای درگاهی برای کارت حافظه microSDXC است.

سیستم دوربین اصلی شامل یک ماژول دوگانه (۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل) است و دوربین سلفی نیز از وضوح ۸ مگاپیکسل بهره می‌برد. کول‌پد این دستگاه را به قابلیت پشتیبانی از دو سیم‌کارت، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون، درگاه USB Type-C و حسگر اثر انگشت مجهز کرده است.

انرژی مورد نیاز این گوشی توسط یک باتری ۴۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که از شارژ ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند. این گوشی در رنگ‌های سفید، مشکی و قرمز و با قیمتی در حدود ۱۳۰ یورو به بازار عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena