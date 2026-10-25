جانشین فرمانده انتظامی استان قم، از کشف محموله ۱۵ تنی ذرت دامی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سردار منوچهر نصيری،جانشين فرمانده انتظامی استان : مأموران پليس امنيت اقتصادی حين گشت زنی در سطح شهر، به يک مرغداری مشکوک و جهت بررسی موضوع؛ به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود:در بررسی بعمل آمده مشخص شد یک دستگاه کامیون به دلیل تغییر در محل تخلیه مرغداری اقدام به حمل ۱۵ تن ذرت دامی قاچاق و فاقد هر گونه مجوز می کرد که در ادامه ضمن توقیف کامیون موصوف، متهم به پليس امنيت اقتصادی استان منتقل و پرونده در اين رابطه تشکيل شد.

نصیری گفت:برابر اعلام نظر کارشناسان؛ ارزش ريالی تقريبی محموله مکشوفه؛ ۱۰ ميليارد ريال برآورد شده است.

منبع:پلیس قم