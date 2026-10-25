باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معصومه نوروزی مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری درخصوص پیش بینی پنج روزه وضعیت آب و هوای استان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با بالا بودن شاخص های ناپایداری، برای اوایل امشب ، به ویژه در مناطق شمالی رگبار باران ، رعد و برق و احتمال تند باد لحظه ای انتظار می رود.

از یکشنبه تا چهارشنبه آسمانی قسمتی تا نیمه ابری ، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید، خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد و در برخی مناطق غبار رقیق پیش بینی می شود.



از اواخر روز چهارشنبه هوای استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار می گیرد. طی این مدت برای دمای کمینه، روند کاهش نسبی انتظار می رود.