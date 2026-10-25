در دیدار مدیرکل ورزش و مدیرکل صداوسیمای یزد بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی دستاورد‌ها و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه تاکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در دیدار سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، با احسان کریمی، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد، بر ضرورت تقویت تعاملات دوجانبه، هم‌افزایی رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صداوسیما برای معرفی دستاوردها، انعکاس رویداد‌های ورزشی و توسعه فرهنگ ورزش در جامعه تأکید شد.

 سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، با احسان کریمی، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد، دیدار و درباره راهکار‌های گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه ملی در حوزه ورزش و جوانان گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که عباس راجی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد نیز حضور داشت، زمینه‌های تعامل و هم‌افزایی چندجانبه میان دو مجموعه با هدف ارتقای سطح همکاری‌های رسانه‌ای، پوشش مطلوب رویداد‌های ورزشی و انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ورزش استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، بر اهمیت نقش رسانه در توسعه و ترویج فرهنگ ورزش، افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی، معرفی استعداد‌ها و قهرمانان استان و اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌ها و اقدامات حوزه ورزش و جوانان تأکید شد.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، تخصصی و رسانه‌ای صداوسیمای مرکز یزد در راستای معرفی هرچه بهتر قابلیت‌های ورزش استان، حمایت رسانه‌ای از ورزشکاران و هیأت‌های ورزشی و انعکاس رویداد‌های مهم ورزشی از جمله محور‌های مورد توجه در این دیدار بود.

توسعه همکاری میان اداره‌کل ورزش و جوانان و صداوسیمای مرکز یزد می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط مؤثرتر جامعه ورزش با مردم، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت فعالیت بدنی و معرفی شایسته ظرفیت‌های ورزشی استان در سطح ملی باشد.

برچسب ها: ورزش و جوانان یزد ، توسعه فرهنگ ورزش ، ورزشکاران یزدی ، صدا و سیمای مرکز یزد
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