باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در دیدار سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، با احسان کریمی، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد، بر ضرورت تقویت تعاملات دوجانبه، هم‌افزایی رسانه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صداوسیما برای معرفی دستاوردها، انعکاس رویداد‌های ورزشی و توسعه فرهنگ ورزش در جامعه تأکید شد.

سید احمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، با احسان کریمی، مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد، دیدار و درباره راهکار‌های گسترش همکاری‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه ملی در حوزه ورزش و جوانان گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که عباس راجی، معاون پشتیبانی و توسعه منابع اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد نیز حضور داشت، زمینه‌های تعامل و هم‌افزایی چندجانبه میان دو مجموعه با هدف ارتقای سطح همکاری‌های رسانه‌ای، پوشش مطلوب رویداد‌های ورزشی و انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ورزش استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، بر اهمیت نقش رسانه در توسعه و ترویج فرهنگ ورزش، افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی، معرفی استعداد‌ها و قهرمانان استان و اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌ها و اقدامات حوزه ورزش و جوانان تأکید شد.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، تخصصی و رسانه‌ای صداوسیمای مرکز یزد در راستای معرفی هرچه بهتر قابلیت‌های ورزش استان، حمایت رسانه‌ای از ورزشکاران و هیأت‌های ورزشی و انعکاس رویداد‌های مهم ورزشی از جمله محور‌های مورد توجه در این دیدار بود.

توسعه همکاری میان اداره‌کل ورزش و جوانان و صداوسیمای مرکز یزد می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط مؤثرتر جامعه ورزش با مردم، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت فعالیت بدنی و معرفی شایسته ظرفیت‌های ورزشی استان در سطح ملی باشد.