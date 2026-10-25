باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت مرکبات از سطح ۱۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از باغات استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود باغداران گیلانی، امسال ۲۳۳ هزار تن محصول مرکبات برداشت کنند.

به گفته او، برداشت نارنج در سطح ۶۲۲ هکتار از باغ‌های مرکبات گیلان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود امسال، ۷ هزار و ۱۶۴ تن از این محصول در این استان تولید شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اواخر مهر لغایت اوایل بهمن را زمان برداشت مرکبات در این استان دانست و تأکید کرد: برداشت از باغات مرکبات عمدتا با محصول نارنگی آغاز می‌شود؛ این در حالی است که ۶۷۰ هکتار سطح زیر کشت نارنگی در گیلان وجود دارد.

محمدی ۹۰ درصد مرکبات استان گیلان را شامل پرتقال از نوع ارقام محلی، خونی و تامسون دانست و افزود: ۵ درصد مرکبات تولیدی استان را نارنگی تشکیل می‌دهد و ۵ درصد دیگر نیز شامل سایر مرکبات از جمله نارنج، لیمو، دارابی، بالنگ و گریپ‌فروت است.

او با اشاره به رتبه پنجم استان در تولید مرکبات کشور یادآور شد: شهرستان‌های رودسر، املش و لنگرود عمده شهرستان‌های تولید کننده مرکبات استان گیلان هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین گفت: این استان دارای ۲ واحد فرآوری مرکبات با ظرفیت ۵۸ هزار تن در شهرستان رودسر است که در تولید کنسانتره، اسانس و روغن مرکبات فعالیت می‌کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان