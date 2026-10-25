باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- یک بررسی علمی تازه نشان داده است که مصرف روزانه آجیل، علاوه بر فواید شناخته‌شده‌اش برای سلامت قلب و عروق، ممکن است با کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا نیز مرتبط باشد.

در یک فراتحلیل (متاآنالیز) که در نشریه «ژورنال تغذیه بریتانیا» (British Journal of Nutrition) منتشر شد، پژوهشگران داده‌های حاصل از هشت مطالعه بلندمدت را بر روی ۱۴۳،۳۸۰ نفر — از جمله ۲۰،۶۶۵ فرد مبتلا به فشار خون بالا — بررسی کردند تا رابطه میان مصرف آجیل و احتمال ابتلا به این عارضه را ارزیابی کنند.

یافته‌ها نشان داد افرادی که مقادیر بیشتری آجیل مصرف می‌کردند، در مقایسه با کسانی که مقدار کمتری مصرف داشتند، ۱۶ درصد کمتر در معرض خطر ابتلا به فشار خون بالا بودند.

همچنین نتایج حاکی از آن است که مصرف روزانه حدود ۳۰ گرم آجیل — تقریباً معادل یک مشت کوچک — با کاهش خطر تا سقف ۲۶ درصد همراه بوده است. در صورتی که میزان مصرف از ۳۵ گرم در روز فراتر می‌رفت، مزیت اضافی و مشخصی مشاهده نشد.

آجیل چگونه به تنظیم فشار خون کمک می‌کند؟

پژوهشگران بر این باورند که فواید آجیل به ترکیبات مغذی موجود در آن مربوط می‌شود، از جمله:

ال-آرژنین (L-arginine): بدن از این ماده برای تولید نیتریک اکسید استفاده می‌کند که به شل شدن و گشاد شدن رگ‌های خونی کمک می‌کند.

فیبر: توسط باکتری‌های روده به ترکیباتی تجزیه می‌شود که ممکن است در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند.

آنتی‌اکسیدان‌ها: به کاهش التهابِ مرتبط با فشار خون بالا کمک می‌کنند.

منیزیم و پتاسیم: از عملکرد رگ‌های خونی و سلامت قلب پشتیبانی می‌کنند.

در این مطالعات نوع آجیل مصرف‌شده توسط شرکت‌کنندگان و همچنین اینکه آیا آجیل‌ها نمک‌دار بوده‌اند یا بدون نمک، مشخص نشده است. با این حال، تحقیقات پیشین مصرف بادام، بادام هندی، گردو و بادام زمینی را با کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا مرتبط دانسته‌اند.

مقدار مناسب چقدر است؟

پژوهشگران خاطرنشان کردند که اگر میزان مصرف روزانه ۲۵ گرم یا کمتر باشد، ممکن است فواید احتمالی آن کمتر محسوس باشد؛ از سوی دیگر، در صورت مصرف بیش از ۳۵ گرم در روز نیز مزیت اضافی و مشخصی مشاهده نشده است.

متخصصان توصیه می‌کنند که آجیل‌های بدون نمک را انتخاب کرده و آنها را جایگزین تنقلات فرآوری‌شده (مانند چیپس سیب‌زمینی) کنید. همچنین تأکید می‌شود که داشتن یک رژیم غذایی متعادل، انجام فعالیت بدنی منظم و حفظ وزن سالم نیز در این زمینه حائز اهمیت است.

با این حال، پژوهشگران تأکید می‌کنند که یافته‌های این مطالعه ثابت نمی‌کند که مصرف آجیل، علت مستقیمِ کاهش خطر ابتلا به فشار خون بالا باشد.

علاوه براین، این یافته‌ها نشان‌دهنده توانایی آجیل در کاهش فشار خونِ افرادی که در حال حاضر به این عارضه مبتلا هستند نیست و نمی‌تواند جایگزینی برای دارو‌های تجویزشده یا توصیه‌های پزشکی تخصصی باشد.

منبع: دیلی میل